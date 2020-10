Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

Daha önce Schumacher'e ait pole pozisyonu rekorunu kıran ve geliştiren Hamilton, son olarak 91 yarış zaferi rekoruna ortak oldu ve bundan sonraki zaferiyle rekorun tek sahibi olacak. Hamilton'ın sırada kıracağı rekor ise Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekoru olacak.

İki büyük pilot kıyaslanırken sadece istatistikleri değil aynı zamanda kişilikleri ve kazanma şekilleri de kıyaslanabiliyor.

Bu konuda en iyi yorumu yapacak isimler, iki pilotla yakından çalışma fırsatı bulanlar olacak.

Ross Brawn, teknik direktör olarak Schumacher'in Benetton ve Ferrari'deki şampiyonluklarının mimarı oldu. Ardından 2010'da onun Mercedes'le dönmesinde etkili isimdi.

Brawn daha sonra Hamilton'ın Mercedes'e gelmesinde etkili oldu ancak Hamilton'la şampiyonluk mücadelesi veremeden takımdan ayrıldı.

F1'deki köşe yazısında Brawn, "Bu dikkate değer bir başarı. Michael her zaman rekorların kırılmak için olduğunu söylerdi, ancak bunun bu kadar kısa sürede kırılmasını beklemediğimi kabul etmeliyim."

"Ve Lewis'in bu noktada bırakacağını hayal edemiyorum. Bu şekilde devam ederse, gelecek birkaç sene içerisinde çıtayı dudak uçuklatan bir seviyeye çıkaracak."

"Michael, pist üstünde birçok açıdan çok dramatik bir pilot, pist dışında ise çok sakin bir kişilikti. Lewis ise neredeyse tam tersi. Pist üstünde yapması gerekenler konusunda sessiz ancak ölümcül, pist dışında ise ihtişamlı."

"İkisi çok farklı karakterler. Ancak her ikisi de dudak uçuklatan başarılar elde ettiler." dedi.

Mercedes'in pist üstündeki mühendislik patronu Andrew Shovlin de iki pilotun kişilik açısından farklı ancak araç içerisinde çok benzer olduklarını söyledi.

Showlin, 2010 ve 2012 yılları arasında Schumacher'le çalıştı ve son olarak Hamilton'ın başarılarında önemli paya sahip oldu.

Shovlin, "İki karakter ancak bu kadar farklı olabilirdi. Nasıl sürdüklerine bakarsanız, Michael takıma geldiğinde, dikkat çekici olan şey onun hep marjinal yöne eğilmesiydi. Yapacağı şeyin 0.1 sn getirmesi önemli değildi. Deneyip bunu yapardı."

"Michael ayrıca, hangi denge en hızlısıysa ona göre sürme yeteneklerine sahipti. İhtiyacı olan önden kayan bir araçsa, bunu yapabiliyordu. Ön lastikleri daha çok çalıştırması gerekiyorsa, bunu yapabiliyordu. Sürüş stili açısından çok iyi adapte olabiliyordu."

"Lewis de bu iki özelliğe sahip. Birçok büyük sürücünün belirgin stili yoktur. Yani hangisi hızlıysa ona adapte olurlar." dedi.

Büyük pilotlar kokpitte aracı sürerken her zaman aynı anda birçok işi yaparlar ve strateji çağrıları gibi durumları idare edebilirler.

Bu konuda Shovlin, "Michael'e bir turda ne kadar şey söylediğinizin bir önemi yoktu. İster fren dengesini değiştirsin, ister lastiklere bakıyor olsun, aracı doğru aralıkta yapması gereken şeylerin hepsini bir arada yapabilirdi."

"Lewis de aynı şekilde. Çok sık bir şekilde üst üste bir şeyler söyleseniz de, onları unutmaz. Bir şekilde onları yapar. Ona daha fazla şey söylediğinizde, onları üst üste koyarak yapar."

"Yani araç içerisinde sürüş yaparken, düşündüğünüzden çok daha benzerler. Ancak araç dışında oldukça farklı insanlar." dedi.

En iyi pilotların dahi gelişebilecek alanları vardır. İyi pilotları harika pilota çeviren şey, gelişebilecekleri alanları fark edip harekete geçmektir. Bu konuda Schumacher, her zaman kendisinden daha fazlasını almanın yollarını arardı.

Hamilton, Mercedes'e gelmeden 5 sene önce ilk dünya şampiyonluğunu almış, kendisini kanıtlamış bir isimdi. Ancak Shovlin, Hamilton'ın takıma katılmasından bu yana çok büyük gelişim gösterdiğini söyledi.

Shovlin, "Onun 2013'te takıma katıldığı dönemi düşünürseniz, şu anda araç içerisinde ve dışında çok farklı bir karakter. Açıkçası takımımız çok gelişti ve iyiye gittik. Ancak Lewis'le çalışırken ondan maksimumu alabilmek için çalışma şeklimizi değiştirdik. O da takımdan maksimumu alabilmek için çalışma şeklini değiştirdi."

"Bizimle çalışmaya başladığında, doğrudan çok hızlıydı. Yarış kazanma konusunda mükemmeldi. Pazar günü kazanabilmek için derinlere inip gerekli performansı gösterebilirdi."

"Ancak artık daha taktiksel sürebiliyor. Seneye bakışı, çalışma şekline bakışı değişti. Sadece gelişebileceği alanlara, aracı sürüşüne bakmıyor. Tüm hayatında değişiklik yaptı. Artık bu işe profesyonel yarış pilotu olarak yaklaşıyor."

"Her sene yeniden başladığında, en son Abu Dhabi'de gördüğünüz adamın hafif güncellenmiş versiyonunu görüyorsunuz."

"Şu anda sahip olduğu seviye cidden etkileyici. Puan toplama ve şampiyonayı kontrol etme açısından istikrarı ve amansız olması öne çıkıyor." dedi.

Schumacher de çalışkanlığı ile bilinirdi. Ferrari döneminde her zaman Maranello'da mühendisleriyle buluşmaya, test kısıtlaması olmadığı dönemde günlerce test yapamaya hep hazırdı.

Hamilton ise spor dışındaki aşırı aktif yaşantısı nedeniyle zaman zaman eleştiriliyor. Ancak 2020'de COVID-19 nedeniyle sosyal takvimini düzenlemek zorunda kaldı.

Shovlin, "O, çok sıkı çalışıyor. O, rakipleri tarafından araç içerisinde hızlı olup kenarda çok çalışmadığı düşünülen bir pilot."

"Ancak o, tanıdığım en çalışkan pilotlardan birisi. Lastikleri, aracın çalışma şeklini, araçta yer alan aygıtları ne kadar iyi anlarsa, bunları sürüşüne o kadar iyi yansıtabiliyor."

"Kaçan her bir fırsatta, bu şekilde acımasızca yaklaşıyor ve bir sonraki yarıştan önce onun çözülmesini sağlıyor. Herhangi bir sorun yaşadığında gidip yarış mühendisi Bono ve ekip başı Marcus başta olmak üzere tüm ekibiyle görüşüyor, sorunu anlamaya çalışıyor."

"Bu şekilde sürekli olarak yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu kadar uzun bir kariyerin ardından, pilotların yeteneklerinin artık tamamlandığını düşünürsünüz. Ancak Lewis her zaman yapılacak yeni ve farklı şeyler buluyor, bu sayede aracından ve lastiklerden maksimumu alabiliyor." dedi.

F1 padoğunda Hamilton'ı takım patronu Toto Wolff'ten daha iyi tanıyan çok az kişi vardır. Schumacher ayrıldıktan sonra Mercedes'e katılan Wolff da Shovlin gibi Hamilton'ın amansızca çalıştığını söylüyor.

Wolff, "Beni en çok etkileyen şey, bir insan olarak onun her sene gösterdiği gelişim. Bugün gördüğümüz Lewis Hamilton'ın 2013'te tanıştığım Lewis Hamilton'la alakası yok."

"Zaten bu seviyede performans gösteren birisinin her sene daha iyiye gidebiliyor olması, kişi olarak daha iyi olması, araç içerisinde ve araç dışında daha iyiye gidiyor olması en etkileyici olan şey. Bu gerçekten ilham verici bir şey." dedi.

Wolff, Hamilton'un uzun zamandır sahip olduğu en iyi araçlar sayesinde bu kadar başarıyı aldığı yönündeki görüşleri reddetti.

Wolff, "Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak, her zaman takım çalışmasıdır. Ancak öncelikle kendisini en iyi araçta olabileceğiniz pozisyona sokmanız gerekir."

"Çok fazla yetenekli pilotun yanlış kararlar aldığını ya da yanlış tavsiyelere uyduğunu görüyorsunuz. Bu açıdan 2013'te Mercedes'e katıldı ve Mercedes aracına oturdu. Kendisine verilen araçlarla pist üstünde maksimumu alabildi. Her zaman araçlar önemlidir. Doğru araca sahip olmasaydık, ne biz bu rekorları kazanabilirdik, ne de o bu rekorları kırabilirdi. Nokta."

" 'O, Mercedes sürüyor, bu yüzden bu kadar çok yarışıyor' şeklinde çıkan seslere izin vermek istemiyorum. Bunu söyleyen pilotlar, öncelikle neden bir Mercedes süremediğini analiz etmeli." dedi.

Hamilton her zaman rekorları ve istatistikleri pek önemseyen pilot olmadı. Bu özelliği de Schumacher'le benzeşiyor çünkü o da genelde bu rakamları pek önemsemezdi.

Wolff, "Puanları, yarış galibiyetlerini ya da şampiyonayı çok fazla düşünürseniz, dikkatiniz dağılır. Her bir seansta elinizden geldiği kadar mükemmele yakın olmalı ve yarışta mümkün olan en çok puanı kazanmalısınız."

"Bu yüzden olasılıklara çok bakmamalı, sadece sizi bekleyen işe odaklanmalısınız."

"Benim için Michael, her zaman en ikonik yarış pilotu olarak kalacak. Ferrari ve Michael'i izlediğim yılları hatırlıyorum. O rekorların kırılabileceğini kim düşünürdü? Ancak işte bunu başardık. 91 yarış zaferinden gurur duymalıyız ancak bu, bizim çok rahatlamamızı sağlamamalı."

"Biz amansızca mükemmellik için zorladığımız, geçmişten ziyade geleceğe baktığımız için takımımızda böyle bir risk bulunmuyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates after securing his 91st F1 race win, equalling the record of Michael Schumacher

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images