Schumacher ve Doohan'ın katıldığı testte kim daha hızlıydı?

Temmuz ayının başında Alpine, Mick Schumacher ve Jack Doohan'ı 2022 Alpine A522 ile Fransa'nın Paul Ricard pistinde test sürüşüne çıkarmıştı.

Test gününün sonunda takımın 2025 için hangi sürücüyle sözleşme imzalayacağına daha kolay karar vermesi bekleniyordu ancak sonuçlar beklenenden daha karmaşık çıktı.

F1-Insider'a göre, tek turda Doohan daha hızlıydı ancak her şey göründüğünden biraz daha karmaşık.

Avustralyalı pilot, pistin daha hızlı olduğu sabah saatlerinde direksiyon başına geçerken, Mick daha elverişsiz olan öğleden sonra bölümünde piste çıktı.

Dahası, Schumacher'in yarış temposu Doohan'dan çok daha iyiydi.

Alpine, 2025 yılında Pierre Gasly'nin takım arkadaşının kim olacağı konusunda henüz nihai bir karar vermedi.

Koltuk için Mick ve Doohan dışında Valtteri Bottas'ın adı geçiyor.