Schumacher: "Üzerimizde kötü bir şans var gibi hissediyorum"

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Haas'ın Alman pilota artık kaza yerine iyi puanlar istediklerini belirtmelerinin ardından F1 kariyeri için mücadele etmeye başlayan Schumacher, pazar günkü yarışa iyi bir başlangıç yapmıştı.

Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün yaşadığı temasın ardından pistteki karmaşa sebebiyle Schumacher'in aracı hasar aldı.

Takım arkadaşı Kevin Magnussen tek pit stop için mücadele ederken, Schumacher ikinci kez pite girmek zorunda kaldı.

Haas'ın aracındaki hasar sebebiyle Schumacher, kaybettiği sıraları geri alamadı. Pozisyon için savaşırlarken Nicholas Latifi tarafından Schumacher'in pist dışına itilmesiyle durum, Haas aracı için daha da kötüleşti.

Schumacher, pist sınırlarını aştığı için beş saniye ceza aldı.

F1-Insider'a konuşan Haas pilotu, "Bence kesinlikle iyi puanlar alabilirdik. Ancak pistteki büyük bir parçadan dolayı araç hasar aldı, bu yüzden araçtan maksimum performansı çıkaramadık."

"Kötü şansın sürekli bizi takip etmesi üzücü."

"Aracın yan tarafı hasar aldı, bu yüzden araçta yeterli yere basma kuvveti yoktu. Pitten sonra araç eskisi gibi hissettirmiyordu." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım patronu Guenther Steiner, bu durumdan dolayı pilotunu suçlamadı.

Steiner, "Mick, yarışın başında çok iyi bir tempo tutturdu. Ancak kazadaki bir parça sebebiyle yere basma kuvveti kaybetti."

"Aracı henüz tam olarak kontrol etmedik, ama sanırım difüzörde hasar var." dedi.

Schumacher yarış sonunda puan elde edemezken Magnussen, yarışı sekizinci sırada noktaladı.

Bu, bu sezon Magnussen'in altıncı kez ilk 10'da damalı bayrağı görüşü olurken; Schumacher yalnızca iki kez ilk 10'da yer almış oldu.

Ancak Alman pilot, bu yarış sonucunun Haas kariyerini etkileyeceğini düşünmüyor.

Schumacher, "Bence takım olanların farkında."

"Herkes puan almaya yakın olduğumuzu gördü, tabii ki alamamamız çok üzücü ama kesinlikle tempomuz vardı." dedi.

Sezonun bitmesine son üç yarış kala, Schumacher'in gelecek sezon için tek umudu Haas gibi görünüyor.

Takım sahibi Gene Haas, AP'ye verdiği demeçte Schumacher hakkında, "Mick'in puanlar elde ettiğini görmek istiyoruz, ona bunun için mümkün olduğunca çok fazla zaman vermeye çalışıyoruz."

"Eğer bizimle kalmak istiyorsa, bunu bize göstermeli ve puan kazanmalı." dedi.