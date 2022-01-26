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Formula 1 Haberler

Schumacher: "Üzerimde kontrat baskısı olmaması çaylak sezonumu kolaylaştırdı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Mick Schumacher, yeni bir kontrat imzalamak zorunda olmadığı için çaylak sezonunun daha rahat geçtiğini söyledi.

Schumacher: "Üzerimde kontrat baskısı olmaması çaylak sezonumu kolaylaştırdı"
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Alman sürücü, geçtiğimiz yıl Haas ile Formula 1'e geçiş yaptı ve Nikita Mazepin ile takım arkadaşı oldu.

Haas, 2021 aracında geliştirme yapmadığı için iki sürücü de zorlu bir sezon geçirdi. Buna rağmen Schumacher, Türkiye Grand Prix'sinde Q2'ye çıkması gibi bazı güçlü sonuçlar elde edebildi.

Schumacher, sezonun beklediğinden daha zor olup olmadığı sorusuna, çok yıllık bir sözleşmesi olduğu için işlerin daha kolay olduğunu söyledi.

Schumacher, "Beklediğimden daha zor değildi. Aslında daha kolaydı."

"Üzerimde, 'Seneye ne yapacağım?' baskısı yoktu."

"İstenileni çoğunlukla verirsen, gelecek yıl bir koltuğun olur. Yani her şey sana bağlı. Bu kararı dışarıdan etkileyebilecek hiçbir şey yok." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Haas'ın rekabetçi olamaması, Schumacher'in düzenli olarak puan için mücadele edememesine neden oldu ve bu da Alman sürücü üzerindeki stresi azalttı.

Yine de Schumacher, güçlü sonuçlar için mücadele edebilmesinin de faydası olacağına inanıyor.

Schumacher, "Orada olup mücadele etme şeklimden, her hafta sonu puan alma baskısına sahip olmaktan da keyif alacağımı görebilirsiniz."

"Elbette bu üzerinizde farklı bir beklenti oluştururdu. Yine de sporu anlayanlar ve bilenler, neler yaptığımı görecektir."

"Ancak o kadar da ilgili olmayan insanlar sadece arkada sürdüğümü görüp, neden böyle olduğunu merak edecektir. Çünkü daha önce şampiyonluklar kazandığımı gördüler."

"Yani bu biraz farklı bir durum. Ancak bizim için iyi oldu. Gelecek yıl bence daha fazlası gelecek." dedi.

Schumacher gelecek sezon Haas ile yarışmaya devam edecek ve Formula E sürücüsü Antonio Giovinazzi'nin olmadığı yarışlarda Ferrari'nin yedek sürücüsü olacak.

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