Schumacher: "Umarım COTA'da puan alabiliriz"
Mick Schumacher, bu hafta sonu yapılacak Amerika GP'de iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi.
Haas pilotu Mick Schumacher, bu yıl şimdiye kadar Britanya ve Avusturya yarışlarında puan almayı başarmıştı.
Alman pilot, geleceği için çok kritik yarışlara çıkıyor ve bu hafta sonu iyi bir performans sergileyip, puan almayı hedefliyor.
Mick, "COTA'da yarışmak bu sezon geçen yıldan tamamen farklı olacak."
"2021'de burada ilk kez yarışıyordum, bu yüzden tüm prosedürleri öğrenmek ve araca alışmak için çok zamanım vardı."
"Geçen yıl puan için yarışamayacağımızı biliyorduk. Elbette takım sezon boyunca profesyonellik gösterdi ve asla pes etmedi."
"Bu yıl durum farklı çünkü yükselişteyiz. Haas'taki herkes bizi bu pozisyonlara geri getirmek için elinden geleni yaptı ve Austin'deki yarıştaki takımı temsil etmek büyük bir onur olacak."
"COTA pistinin aracımıza uygun olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda yarışlarda şanssız olduğumuzu ya da hafta sonunun zor geçtiğini biliyoruz, ancak takım olarak kendi ülkemizdeki yarışta durumu değiştirmeyi umuyoruz."
"Umarım burada puan kazanabiliriz."
Haas pilotu Kevin Magnussen de bu hafta sonu iyi bir performans sergilemelerini umuyor.
"Austin'e döndüğüm için mutluyum. Gerçi kendi ülkemizde yapılan birkaç yarış var ama COTA'nın biraz özel olduğunu hissediyorum."
"Burada Haas için ayrılmış özel bir yer var ve haliyle üzerimizde ekstra baskı oluyor."
"Yine de kendi ülkemizdeki bu yarışta iyi bir sonuç elde etmek istiyorum."
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