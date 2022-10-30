Schumacher, turunun 2. virajdaki ihlalden dolayı silinmesinden memnun değil

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Schumacher, Q1 seansının sonunda 1:16.965 yaparak kendisini 6. sıraya atmıştı. Bu tur zamanı, Schumacher'in 7. sırayı alarak Q2'ye kalması için yeterliydi fakat FIA, Schumacher'in bu turunu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle sildi.

2. virajdaki pist limitlerinin ihlal ettiği gerekçesiyle turu silinen Schumacher 16. sıraya geriledi ve Q1'de elendi.

Schumacher, fazlasıyla kerb alarak "agresif" olduğunu kabul etse de apekste yer alan kukayı referans aldığını söylüyor. Schumacher'e göre, bu kuka öyle bir şekilde konumlandırılmalı ki pilotlar bu kukayı yalayarak geçtiklerinde pist limitlerini ihlal etmiş olmamalılar.

Motorsport.com tarafından turunun neden silindiği sorulan Schumacher, şunları söyledi: "Agresif olduğumu biliyordum ama benim gözümde, turumun silinmemesi için yeterli şeyleri yapmıştım."

"Eğer kuka oradaysa, bir nedenden dolayı orada. Kukayı referans olarak aldım. Maalesef [kukaların referans olarak kullanılamaması] konuşmamız gereken bir konu çünkü bu araçlarla görmek çok zor."

"Eğer bir virajda kuka varsa, bu kukanın pist limitlerini aşamayacağınız şekilde yerleştirilmesi güzel olur. Bunun yapılması kesinlikle hepimize yardımcı olurdu."

"Talihsiz bir durum. Orayı fazlasıyla kesip kesmemek arasındaki fark muhtemelen 0.1 saniyeden daha azdır."

Schumacher, turunun silinmesinin ardından kullanılmış lastiklerle bir tura daha başladı ancak Schumacher turuna başlamadan önce, diğer pilotlar onun önüne geçtiler.

Alman pilota göre bu, Centilmenlik Anlaşması'ndaki "turuna başlamak üzere olan pilotu geçmeyin" maddesine aykırıydı.

Genç pilot, "Turumun silinmesinin ardından kullanılmış lastiklerle turlamak her zaman zor olacaktı ancak buna ek olarak Centilmenlik Anlaşması'na da uyulmadı. 3 ya da 4 araç bu anlaşmaya uymadı ve bu çok ama çok aptalcaydı. Ancak durum böyle."

"İnsanların beni geçmesi kesinlikle hazırlık turuma zarar verdi, bu yüzden de lastiklerimi ve frenlerimi istediğimi kadar ısıtamadım. İlk viraja bir soru işaretiyle girdim." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher'in takım arkadaşı Kevin Magnussen ise 15. olarak ikinci bölüme kaldı. Takım, sıralama turları öncesinde Magnussen'in aracında büyük değişiklikler yaptı.

Motorsport.com tarafından seansın nasıl geçtiği sorulan Magnussen, şunları söyledi: "Sıralama turlarına biraz test gibi yaklaştık. Arka kanadı, tabanı, ön kanadı değiştirdik çünkü araçtaki parçalarla alakalı şüphelerimiz vardı."

"Yani araç fazlasıyla değişti ve aynı dengeyi yakalayabilmek için ön kanat açısında oldukça farklı bir yol izlemek zorunda kaldık. Yani kesinlikle bu gece inceleyeceğimiz şeyler olacak."

Aracın parçaları değişen hâlinin daha iyi olup olmadığı sorulan Magnussen, farkı söylemenin zor olduğunu belirtti.

"Araç daha iyi olabilir ama o diğerlerinden o kadar yavaştık ki hiç doğru yere giremedik. Sıralama turlarında az şansınız oluyor."

Magnussen, takımın kendisini pit yolundan başlamaya itecek olan değişiklikler yapabileceğini de ekledi: "Araçta bazı değişiklikler yapıp pit yolundan başlamayı düşünüyoruz."