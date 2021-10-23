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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Schumacher, Türkiye'deki sıralama performansını Austin'e taşımak istiyor

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Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci seansa kalmayı başaran Haas pilotu Mick Schumacher, bu hafta sonu yapılacak olan Amerika GP'de de bu performansı devam ettirmek istediğini söyledi.

Schumacher, Türkiye'deki sıralama performansını Austin'e taşımak istiyor

Alman pilot, Haas VF-21 aracıyla İstanbul Park'ta sıralama turlarında ikinci seansa kalmayı başarmıştı ve üçüncü seansa geçme fırsatını ise, Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün seansın sonlarında attığı spin sonucunda çıkan sarı bayraklar nedeniyle kaçırmıştı.

Austin'deki hafta sonunda Schumacher, her iki Williams sürücüsünden daha hızlıydı ve Haas ile, takımın kendi evinde ikinci sıralama seansına kalmaya çalışacağını söyledi.

İlk günün ardından sıralamadaki beklentileri hakkında konuşan Schumacher, "Eğer şanslıysak belki normalden biraz daha önde yer alabiliriz."

"Bir kez daha ikinci seansa kalmak inanılmaz olurdu, Türkiye'de yaptığımız şeyi yeniden kanıtlamış olurduk."

"Öteki taraftan Mercedes güç ünitesi burada çok hızlı. Williams'ın burada çok hızlı olmasını bekliyoruz, bu nedenle neler olacağını bekleyip görmemiz lazım." dedi.

F2 takviminde yer almaması nedeniyle Schumacher, kariyerinde ilk defa Texas'taki pistte mücadele edecek.

COTA hakkında ilk deneyimleri hakkında konuşan Schumacher, "Çok beğendim."

"Burada sürmek çok eğlenceli, taraftarların tribünde eğlendiklerini görmek çok güzel. Austin'deki ilk hafta sonumuza iyi bir başlangıç yaptık ancak yapmamız gereken daha fazla iş var."

"Bana göre pistin belirli noktaları, nedenini bilmediğim şekilde, diğerlerine göre daha fazla yol tutuşa sahipti. Olay tamamen doğru çizgiyi bulmak ve bu durum için doğru ayarları bulmakla ilgili, bence tüm hafta sonu boyunca da böyle ilerleyecek."

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