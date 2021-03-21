Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

21 yaşındaki Alman pilot, Bahreyn'de kariyerinin ilk F1 sezon öncesi testine katıldı ve üç günde 181 tur atarak deneyim kazanmayı başardı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu, pistte herhangi bir olaya karışmasa da, pit stop esnasında tehlikeli bir an yaşadı.

Schumacher, cumartesi günkü sürüşünün sonuna doğru lastiklerini değiştirmek üzere pite geldi ve lastikler değiştirildikten sonra yeşil ışık sinyalini alınca gaza baskı.

Ancak aracın ön tarafındaki kriko tamamiyle çıkarılmamıştı ve Mick kendisiyle beraber krikoyu da götürdü.

Mick, biraz ilerledikten sonra hemen durdu ve araç geri itildi.

Motorsport-Total'e konuşan Mick, "Açıkçası benim için gerçekten korkutucu bir andı. Çünkü aniden olan bir şeydi ve neler olup bittiğini bilmiyordum, yanlış bir şey yapıp yapmadığımdan emin değildim."

"Ancak sonunda unun bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı." dedi.

Yapılan incelemede, olaya neden olan şeyin, sol ön lastikte sıkışmış olan bir bijon somunu olduğu anlaşıldı.

Takım patronu Gunther Steiner da olayın Mick'le ilgisi olmadığını, hatta genç pilotun iyi bir iş yaptığını belirtti.

"Mick çok iyi bir tepki gösterdi. Ona telsizden hemen durması gerektiği söylendi ve o da anında durdu. Bu sayede herhangi bir hasar oluşmadı. Bunun öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu düşünüyorum."