Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"

Mick Schumacher, 2018'de Formula 3'te şampiyon olmayı başardı ve geçen yıl Formula 2'ye adım attı.

Bu yıl Formula 2'de devam eden Ferrari'nin genç yeteneği, ilk yarışta ikinci sırada giderken yaptığı hata nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Schumacher, son dönemde aldığı sonuçlarla şampiyonada liderliğe yükseldi.

Formula 1'e giremezse ne yapacağı sorusuna Mick Schumacher, “B planım yok ve asla olmadı. B planınız varsa, A planınızı gerçekten uygulayamıyorsunuz demektir."

“11 yaşında olduğumu hatırlıyorum, Kerpen'deki karting pistinde babamla beraberdik. Benim gözlerimin içine baktı ve 'Bu konuda ciddi misin?' diye sordu."

“Ona benim için Formula 1'e ulaşmaktan daha önemli bir şey olmadığını söyledim.” dedi.