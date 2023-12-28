"Schumacher tedavi için bir Mercedes AMG aracıyla gezdirildi"
Alman basını, Michael Schumacher'in evindeki rehabilitasyon sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.
Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında ailesiyle beraber Fransız Alpleri'ne gitmiş ve burada kayak tatili yapmak istemişti.
Fakat burada kayaya takıldı ve başını sert şekilde taşa vurdu. Kafasına aldığı darbe nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan efsane pilotun sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi yok.
Rehabilitasyon sürecine devam etmek için 2014 yılında evine dönen Schumacher, önümüzdeki ay 55 yaşına girecek.
Alman yayın organı BILD, Schumacher'in ve ailesinin hayatını böylesine üzücü bir şekilde değiştiren kazanın 10. yılı münasebetiyle Schumacher hakkında bir dizi makale yayınlamaya karar verdi.
İlk makale Schumacher'in kayak kazasıyla ilgili bilinen gerçekleri detaylandırırken, rehabilitasyon süreciyle ilgili daha önce bilinmeyen bazı ayrıntıları da ortaya koydu.
Habere göre Schumacher, eski ofisine kurulan bir revirde 24 saat bakım görüyor. Günlük bakım ekibini 15 doktor, masör ve asistan oluşturuyor.
BILD ayrıca Schumacher'e Formula 1'deki zamanlarından kalma takım radyosu konuşmalarının dinletildiğini iddia etti.
Fotoğraf: Peter Spinney / Motorsport Images
Michael Schumacher, Ferrari F2004
Fakat haberin en çarpıcı noktası bu değildi; Gazete, Alman pilotun spor kariyerinden aşina olduğu seslerle beynini uyarmak amacıyla bir Mercedes-AMG yol aracıyla gezdirildiğini iddia etti
Schumacher'in bu tedavi ve rehabilitasyon sürecine ne yönde tepki verdiği bilinmiyor.
Haberde ayrıca Schumacher'in eşi Corinnan'nın Michael'ı kimlerin ziyaret edebileceği konusunda katı kurallara sahip olduğuna da yer verildi. Bu listede Schumacher'in eski patronu Jean Todt ve yakın arkadaşı Luca Badoer yer alıyor.
Öte yandan ARD, yakında Schumacher'in kazasından bu yana geçen on yılı anan yeni bir belgesel yayınlayacak ve burada yeni bilgilere yer verilebilir.
Son Haberler
Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi"
Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi" Ross Brawn: "Schumacher şu anda kendi takımına sahip olabilirdi"
Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor!
Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor! Pilot pazarı başladı: 15 pilotun kontratı sona eriyor!
Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım"
Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım" Rossi: "Minardi ile F1'e girme teklifi aldım"
Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"
Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız" Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar