"Schumacher tedavi için bir Mercedes AMG aracıyla gezdirildi"

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında ailesiyle beraber Fransız Alpleri'ne gitmiş ve burada kayak tatili yapmak istemişti.

Fakat burada kayaya takıldı ve başını sert şekilde taşa vurdu. Kafasına aldığı darbe nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan efsane pilotun sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi yok.

Rehabilitasyon sürecine devam etmek için 2014 yılında evine dönen Schumacher, önümüzdeki ay 55 yaşına girecek.

Alman yayın organı BILD, Schumacher'in ve ailesinin hayatını böylesine üzücü bir şekilde değiştiren kazanın 10. yılı münasebetiyle Schumacher hakkında bir dizi makale yayınlamaya karar verdi.

İlk makale Schumacher'in kayak kazasıyla ilgili bilinen gerçekleri detaylandırırken, rehabilitasyon süreciyle ilgili daha önce bilinmeyen bazı ayrıntıları da ortaya koydu.

Habere göre Schumacher, eski ofisine kurulan bir revirde 24 saat bakım görüyor. Günlük bakım ekibini 15 doktor, masör ve asistan oluşturuyor.

BILD ayrıca Schumacher'e Formula 1'deki zamanlarından kalma takım radyosu konuşmalarının dinletildiğini iddia etti.

Fotoğraf: Peter Spinney / Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F2004

Fakat haberin en çarpıcı noktası bu değildi; Gazete, Alman pilotun spor kariyerinden aşina olduğu seslerle beynini uyarmak amacıyla bir Mercedes-AMG yol aracıyla gezdirildiğini iddia etti

Schumacher'in bu tedavi ve rehabilitasyon sürecine ne yönde tepki verdiği bilinmiyor.

Haberde ayrıca Schumacher'in eşi Corinnan'nın Michael'ı kimlerin ziyaret edebileceği konusunda katı kurallara sahip olduğuna da yer verildi. Bu listede Schumacher'in eski patronu Jean Todt ve yakın arkadaşı Luca Badoer yer alıyor.

Öte yandan ARD, yakında Schumacher'in kazasından bu yana geçen on yılı anan yeni bir belgesel yayınlayacak ve burada yeni bilgilere yer verilebilir.