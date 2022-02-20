Schumacher: "Takımın VF-22 ile doğru yönde gittiğine eminim"

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Haas, geçen yıl altı yıllık tarihinin en kötü sezonunu geçirmiş ve gridin en yavaş aracına sahip olmuştu.

Amerikalı ekibin bu kadar geride kalmasının sebebi, 2021 aracı üzerinde neredeyse hiç gelişim çalışması yapmamalarıydı. Hatta Haas, sezon öncesinde bile yeni araç üzerinde pek bir değişiklik yapmadı.

Hal böyle olunca takım epey geriye gitti ve sezonu puansız şekilde noktaladı. Bundan ötürü Mick Schumacher ve Nikita Mazepin tek bir puan dahi alamadılar.

Bu yılki araç üzerinde epey çalışma yapan Haas, tekrar orta gruba dönmenin hesaplarını yapıyor.

Takımla ikinci yılını geçirecek olan Schumacher, takımın VF-22 ile doğru yönde gitmiş olmasını umut ediyor.

Schumacher sözlerine şöyle başladı: "Artık daha fazla deneyimim var ve hedefime ulaşmak için nasıl hareket edeceğimi daha iyi biliyorum. Muhtemelen karşı karşıya olduğum zorluklara karşı artık daha hazırlıklıyım ve her şeyi geçen sene yaptığımdan daha iyi idare edebileceğimi düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olur."

"Yeni düzenlemeler hakkında konuşursak, bunlara baktım ve hedeflenen şeyleri gördüm ama her şeyin gerçekte nasıl olduğunu, yeni araçla piste çıkana kadar bilemeyeceğiz." "Yeni aracımızı beğendiğimi söyleyebilirim, geçen seneye hiç benzemiyor ve takımın VF-22 ile doğru yöne gittiğini düşünüyorum. İlk testlerden sonra bunun böyle olup olmadığı netlik kazanacak fakat Haas F1'teki mühendisler çok uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyor. Takım bu aracı geliştirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahipti ve umarım başarılı bir yıl geçiririz." Kişisel hedefleri sorulduğunda Mick, "Kendim için belirli hedefler belirlemek için çok erken olduğunu düşünüyorum çünkü henüz yeni aracı hiç kullanmadım. Pistte nasıl gidecek bilmiyorum fakat her zaman mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek istersiniz." "Bazen plan yapmak için acele etmemek, önce her şeyin nasıl gittiğini görmek, sonrasında da hedefler belirlemek daha iyidir." "Bu yıl yeni teknik düzenlemeler sayesinde tüm takımlar neler yapabileceklerini gösterebilecekler. Fakat aynı şey sürücüler için de geçerli: Yeni araçlara hızla adapte olabileceğimizi de göstermeliyiz. Bence kendime koyabileceğim hedef bu: VF-22'ye olabildiğince çabuk adapte olmalıyım." dedi.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team