Schumacher: "Takım olarak yarışta aldığımız kararlardan memnunuz"

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Cumartesi günkü sıralama turlarında 13. sırayı elde eden Schumacher, Singapur Grand Prix'sini başladığı sırada bitirmiş oldu.

Eğer şans onlardan yana olsaydı çok daha iyi bir pozisyonda bitirebileceklerini belirten Schumacher, genel anlamda verdikleri kararlardan ve takımla aralarındaki iletişimden memnun olduğunu da ekledi.

Schumacher, "Takımla iletişimimiz harikaydı, sanırım şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi iletişimlerden biriydi."

"Doğru kararı vermem için her konuda bana gereken bilgiler ve geri bildirimler verildi."

"O an pite girmemizin doğru olacağını düşündük, ancak bir tur daha bekleseydik güvenlik aracı avantajı elde edebilirdik ve bambaşka bir pozisyonda olup puan elde edebilirdik. Ancak kimse böyle bir şey olacağını tahmin edemezdi."

"Sanırım bir tur daha pistte kalsaydık yarış sonunda 6. sırayı elde edebilirdik." dedi.

Schumacher, burada yarışmaktan çok keyif aldığını; aracın ıslak koşullara uygun olduğunu ve bu sebeple rahat bir yarış geçirdiklerini de söyledi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alman pilot, yarışın son bölümünde Mercedes pilotu George Russell ile bir temas yaşadı. Bunun sonucunda her iki pilotun da lastiği patladı.

Bu konu hakkında Schumacher, "Hepimiz George'un aracının hızlı olduğunu biliyoruz. "

"Onun geçiş yapmasına izin vermemiş oldum çünkü pist, geçiş yapmak için fazla ıslaktı. Kuruyan çizgide olan bendim ancak o da orada olmaya çalışıyordu."

"Sonuç olarak temas ettik ve her ikimizin lastiği de patladı." dedi.

Olay komiserler kurulu tarafından not edilmesine rağmen herhangi bir ceza çıkmaması hakkında Schumacher, "Bunun kararını ben veremem, hakem değilim. Sadece kendi aracımda ne olduğunu biliyorum."

"Ancak doğru cevaba sahip olduğumdan emin olmak için bunu dışardan da analiz etmek istiyorum." dedi.

İlerleyen turlarda iki pilot pist üstünde tekrar karşı karşıya geldi. Schumacher, yerini koruyarak Mercedes pilotunun onu geçmesine izin vermedi. Bunun üzerine Russell, takım telsizinden Schumacher'in 'hayatı üzerine yarışıyormuş gibi savunma yaptığını' söyledi.

Schumacher, "Her durumda sanki şampiyonluk içinmiş gibi savaşmak zorundayız."

"Ayrıca açıkça sizden daha hızlı olan bir aracı arkanızda tutmak her zaman için size avantaj sağlar."

Yarışın başlangıcında aldığı kötü start sorulduğunda ise Haas pilotu, "Kirli taraftan kalktığımız için kötü bir start aldık. Yarışta kalmak için risk almak istemedik." şeklinde yanıt verdi.