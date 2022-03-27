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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Schumacher taburcu edildi

Haas pilotu Mick Schumacher, geçirdiği büyük kaza sonrası götürüldüğü hastaneden taburcu edildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher taburcu edildi
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Mick Schumacher, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde büyük bir kaza yapmıştı.

Schumacher'in kazada aldığı darbe çok büyüktü ve bundan ötürü de bir süre araçtan çıkamadı. Sonrasında çıkarıldı ve ambulansa alındı.

Alman pilotun durumu iyi olsa da, daha fazla kontrol için helikopterle hastaneye götürüldü. Buradaki tetkiklerde vücudunda herhangi bir yaralanmaya rastlanılmadı. Bundan ötürü de taburcu edildi.

 

Sosyal medyadan paylaşım yapan Schumacher, iyi olduğu konusunda taraftarları bilgilendirdi ve nazik mesajları için onlara teşekkür etti.

Alman pilot, aracın harika hissettirdiğini ve "daha güçlü döneceğini" de ekledi.

Schumacher hastaneden taburcu edilse de pazar günkü yarışın gridinde yer almayacak. Takım Avustralya GP'ye odaklanma kararı aldı ve aracı risk almadan o hafta sonuna hazırlamak istiyorlar.

Bu sebeple pazar günü Haas'ı sadece Kevin Magnussen temsil edecek.

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