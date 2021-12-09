Schumacher, Suudi Arabistan'daki kaza öncesinde çok zorluyormuş

Pazar günkü yarışa 19. sıradan başlayan Alman pilot, startta bir sıra kazanmasının ardından Williams'tan George Russell'ı takip etmeye çalıştı.

Schumacher aradaki farkı kapatmaya çalışırken 22. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve yüksek hızda bariyerlere vurdu ve bu olayın ardından önce güvenlik aracı yarışa dahil olurken, ardından kırmızı bayrak sallandı ve seans bariyerlerin tamiri için durduruldu.

Schumacher, "Ne yazık ki George'un DRS aralığına girmeye çalışırken biraz fazla zorladım ve 22. viraja girerken aracın kontrolünü kaybettim gibi görünüyor."

"Performansım iyi gibiydi. Williams'ı rahat bir şekilde takip edebiliyordum ve bu, beklediğimiz bir durum değildi."

"Bu yüzden çok motive olmuştum. Belki biraz fazla umutlanmış olabilirim." dedi.

Haas için bu kaza tek kaza değildi. Nikita Mazepin de yeniden startta önünde yaşanan zincirleme kazada Russell'ın arkasına vurdu ve yarış dışı kaldı.

Mazepin, "Bir anda önümdeki araç, George, frene bastı. Frene basmaya çalıştım ancak o hızda 200 km/s hızdan durma şansım yoktu. Bu yüzden George'a vurdum."

"Sonrasında tekrarlara baktım. İçeride bir araç vardı. Ondan kaçmaya çalışıyormuş ancak George pistteki son araç değildi. Tepki vermeye çalıştım ancak kaçınamadım."

"Pist çok dar olduğu için, trafikteymiş gibiydik ancak tam gaz gidiyorduk." dedi.

Takım Patronu Gunther Steiner, "Mick, Williams'ı takip etmeye çalışıyordu ancak bu işe yaramadı. Nikita, bir şey yapamayacağı bir durumdaydı. Önünde yaşananların ardından adeta yolcu konumundaydı." dedi.