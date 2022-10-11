Schumacher: "Stratejimiz ideal değildi"
Haas pilotu Mick Schumacher, son yarışta kendisini ilk 10'un dışına düşüren strateji hataları yaptıkları görüşünde.
Schumacher, geçen hafta sonu Japonya'da, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarmış ve iyi bir ilk turla ilk 10'a kadar yükselmişti.
Haas olası bir güvenlik aracı umuduyla, yarışın tekrar başlamasının ardından Schumacher'i uzun süre pistte tuttu ve diğerleri kuru zemin lastiğine geçerken, Alman pilot yoğun yağmur lastiğiyle devam etti.
Sonrasında güvenlik aracı çıkmadı ve yağmur etkisini artırmadı. Schumacher bir süre lider gitse de, sonrasında geriye düştü. Haas da bunun üzerine genç sürücüyü pite aldı ancak bu hamle Schumacher'in yarışının bitmesine neden oldu.
Yarıştan sonra konuşan Schumacher, "Neden böyle olduğunu bilmiyorum, yakında bu konuya dair bazı cevaplar almayı umuyorum."
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Yoğun yağmur lastiklerinin kuru zemin lastikleri kadar iyi performans göstermediğini biliyoruz. Güvenlik aracını ummuştuk ama çıkmadı ve bu nedenle puan şansını kaybettik."
"Kaybedecek bir şeyimiz yoktu diyemem çünkü bir kaybedecek şeylerimiz vardı: puan alabilecek pozisyondaydık, bu yüzden evet, çok talihsiz bir durum."
"Yeterince hızlı tepki vermediğimizi söyleyebilir miyiz bilmiyorum, fakat diğerleri pite giriyordu. Tabii ki geriye dönüp bakınca, her zaman daha mantıklı kararlar verirsiniz çünkü ne olduğunu bilirsiniz."
"Denediğimiz stratejide tek şansımız güvenlik aracıydı. Eğer çıksaydı o zaman her şey çok farklı olurdu ve biz de çok mutlu olurduk."
"Ancak şu anda, hiçbir şey olmadığı ve her şey bu şekilde bittiği için puan alma şansımızı kaybettik. İyi bir hızımız olmasına rağmen bunu kullanamadık."
"Aracımız gerçekten çok güçlü, özellikle geçiş lastikleriyle çok iyiydi ama ne yazık ki biraz geç kaldık."
"Bir noktada üçüncü sırada olmamız ve hatta bir süre lider gitmemiz olumlu olarak görülebilir. Fakat sonunda puan almak daha önemliydi." dedi.
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