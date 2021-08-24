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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Schumacher, Spa'da "sürpriz" yapabilmelerini umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Mick Schumacher, bu hafta sonu yapılacak Spa yarışında herkesi şaşırtacak bir performans gösterebilmelerini umut ediyor.

Schumacher, Spa'da "sürpriz" yapabilmelerini umuyor

Mick Schumacher özellikle Formula 3'te yarıştığı dönemde Spa pistinde iyi performans gösterdi ve ilk galibiyetini burada aldı.

Babası için son derece özel olan bu pistte ilk kez Formula 1 aracıyla yarışacak Mick, kendisi için özel bir hafta sonu olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi.

Mick, "Spa, her koşulda favori pistim. Buraya geri gelmeyi seviyorum. Geçen yıl ve önceki yıllarda [Spa'ya] gitmiştim, açıkçası orada birçok iniş ve çıkış yaşadım."

"Burada hava hep farklı oluyor ancak antrenman turlarında buna uyum sağlamak için zamanınız olacak. Tekrar yağmur yağmasını sabırsızlıkla  bekliyorum. Bence bu, harika olurdu. Fakat kuru zeminde geçse bile zevkle yarışacağım. Bakalım sonunda neler olacak."

"2018'de Formula 3'teki ilk galibiyetimi burada almıştım ve iyi bir galibiyet serisinin ilk zaferiydi. Aynı zamanda o yılki ilk pole pozisyonumu da burada almıştım."

"Bir aile olarak bizim için ve benim için çok özel bir pist olmasından ötürü, bunu burada yapmak çok güzeldi. Şimdi yeniden buraya geri dönebildiğim için çok mutluyum ve umarım burada herkesi şaşırtabiliriz, bu harika olurdu." dedi.

Nikita Mazepin de yine Spa yarışı için heyecanlı görünüyor.

"Yaz tatili gerçekten güzeldi. Fakat eylülde üniversiteye girebilmek için bazı sınavlara girmem gerekiyor. Formula 1, çok uzun bir sezona sahip ve yılın ikinci yarısındaki psikolojik baskıya daha iyi hazırlanmak için ara sırasında dinlenmek önemliydi."

"İşlerime odaklandım, sonra dağ gezileri yaptım, ATV ve araç sürdüm, sevdiğim şeyleri yaptım. Son bir buçuk haftadır da Spa yarışına hazırlanmak için antrenman yapıyorum."

"Spa, Formula 1'de ve genel olarak yarışlarda en sevdiğim pistlerden biri. Spa ile ilgili en şaşırtıcı şey uzun bir tura sahip olması. Mesela ilk sektör kuruyken ikinci sektörde yağmur yağabiliyor."

"O kadar büyük bir arazi üzerinde yer alıyor ki orman bölümlerinde ve pistin farklı kısımlarında tamamen farklı hızlarda ilerliyorsunuz. Fakat aracınız iyiyse, yarışabileceğiniz en iyi pistlerin başında geliyor ve gerçekten harika bir his."

"Formula 1 aracıyla Eau Rouge'u tam gaz geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, bu inanılmaz bir his olacak."

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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AlphaTauri: "Tsunoda'nın çaylak sezonunda yaşadığı zorluklar 'beklenmedik' değildi"

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