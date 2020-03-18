Schumacher: "Soyadım F1'i garanti etmiyor"

Mick Schumacher, 2018 yılındaki F3 şampiyonluğu sonrası Prema ile Formula 2'ye adım atmıştı. Aynı yıl Ferrari'nin genç sürücü akademisine katıldı ve hem Ferrari hem de Alfa Romeo'nun Formula 1 araçlarını test etti.

Ancak Schumacher, zorlu bir ilk sezon geçirdi ve bir galibiyet almayı başarsa da, beklentileri karşılayamadı.

Şimdi Schumacher'in 2020 sezonunu iyi geçirmekten başka bir çaresi yok çünkü kendisinden beklentiler oldukça yüksek.

Alman pilot, çok çalışması gerektiğinin farkında.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu, "Genel olarak sezonun gidişatından memnunum."

“Eğer verilere bakarsak, sadece üç yarışta iyi bir hıza sahip olmadığımız görülüyor. Ama en önemlisi, 2019'da sezonunda, özellikle de Formula 2'nin en önemli kısmı olan lastik yönetimi anlamında çok şey öğrendim."

"Ancak 2020'de sadece gelişmeye devam etmekle kalmayıp, aynı zamanda en iyi sürücülere karşı da savaşabilmek istiyorum."

“Formula 1 sürücüsü olmak istiyorsam Formula 2 gibi alt kategorilerde iyi bir performans göstermem gerektiğini biliyorum."

“Hiçbir genç sürücü soyadı nedeniyle F1'e ulaşmaz. Soyadınız size F1 koltuğunu garanti etmez." dedi.

Ancak Schumacher, babası ile yapılan kıyaslamaların kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

"Bu sorun değil. Babam benim gözümde tüm zamanların en iyi yarış pilotu. İnsanlar beni onunla karşılaştırıyorlarsa, bununla sadece gurur duyarım."

"Formula 1'e hazır olup olmadığımı şu noktada düşünmüyorum. Benim için asıl önemli olan şeye, yani 2020 F2 sezonuna odaklanıyorum.

“Bundan sonra ne olacağı, gelecekte bir noktada tartışabileceğimiz bir şey."

Alakalı video