Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum" Sonraki / Binotto: "En zayıf noktamız pit stoplar"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Tepkiler

Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, Austin'deki yarışın son anlarında Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın etkilenmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, pazar günkü Amerika Grand Prix'sinin son anlarında heyecan verici bir düelloya giriştiler. Hollandalı pilot öndeydi, ancak bitime az bir süre kala aynalarında Hamilton belirdi.

Buna rağmen Verstappen, yedi kez dünya şampiyonunun aradaki farkı 1 saniyenin altına indirmesini engelleyerek, rakibini ardında tutmayı sürdürdü.

Verstappen ve Hamilton, sondan bir önceki turda Mick Schumacher'in ardına geldiklerinde heyecan daha da tavan yaptı. Son sektörde Alman pilot, Verstappen'i bir süre ardında tuttu ve bu da Hollandalı sürücüyü öfkelendirdi.

Fakat Schumacher, kimseyi engellemediğini söyledi ve kendisini savundu. Schumacher, Verstappen'in kendisinden DRS aldığını ve böylelikle engellese bile hiçbir zararı olmadığını belirtti.

Verstappen ve Hamilton'ın kendisine hızla yaklaştığını ve her iki sürücünün de zafer için savaştığını bilip bilmediği sorulduğunda Schumacher, "Evet, bunu biliyordum. Max'in arkamda olduğunu biliyordum ve Lewis de hemen ardındaydı."

"Onu kızdırmak gibi bir niyetim yoktu. Max orada DRS aldı, ki bu tüm durumu eşitliyor."

"Dediğim gibi, durumun farkındaydım ama özellikle o son sektörde kendimi yok edemezdim. Aracım pist üstünde gidiyor ve ben de kendi yarışımı çıkarıyorum. Onların yolunda durmamak için elimden gelenin en iyisini yaptım ama aynı zamanda kendi yarışıma da odaklanmam ve aracı yolda tutmam gerekiyordu." dedi.

Schumacher, yarıştan ise keyif aldığını söylüyor.

“Yarışmak eğlenceliydi, keyif aldığımı söylemeliyim. Başlangıçta, beni gelecek yıla iyi hazırlayabilecek bazı savaşlar verdim."

"Bu pistte sürüş yapmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Her pist böyle olmalı. Bu pistin bir karakteri var, ihtiyacımız olan ve istediğimiz şey bu."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"

Önceki haber

Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"

Sonraki haber

Binotto: "En zayıf noktamız pit stoplar"

Binotto: "En zayıf noktamız pit stoplar"
Yorumları görüntüle
Koen Sniekers Daha fazlası
Koen Sniekers
Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı
Formula 1

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı

Avustralya GP organizatörü, 2022'de F1'e ev sahipliği yapacaklarından emin
Formula 1

Avustralya GP organizatörü, 2022'de F1'e ev sahipliği yapacaklarından emin

Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak Suudi Arabistan GP
Formula 1

Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"

Verstappen, "gerçekleri anlatmayan" Drive to Survive'a katılmayacak Birleşik Devletler GP
Formula 1

Verstappen, "gerçekleri anlatmayan" Drive to Survive'a katılmayacak

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Schumacher, Türkiye'deki sıralama performansını Austin'e taşımak istiyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Schumacher, Türkiye'deki sıralama performansını Austin'e taşımak istiyor

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"
Formula 1

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

Haas: "İkinci bölüme kalmak, artık iyi bir araçla puan almaya hazır olduğumuzu gösteriyor"
Formula 1

Haas: "İkinci bölüme kalmak, artık iyi bir araçla puan almaya hazır olduğumuzu gösteriyor"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Schumacher'in Verstappen'e Amerika galibiyetini kaybettireceğinden korkmuş
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Schumacher'in Verstappen'e Amerika galibiyetini kaybettireceğinden korkmuş

Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"

Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor

McLaren, 2026'da Porsche motoruna mı geçecek?
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2026'da Porsche motoruna mı geçecek?

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

Verstappen: "İlk virajda herhangi bir olay yaşamaktan kaçınmaya çalıştım"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "İlk virajda herhangi bir olay yaşamaktan kaçınmaya çalıştım"

Son Haberler

Binotto: "En zayıf noktamız pit stoplar"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "En zayıf noktamız pit stoplar"

Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"

Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Şampiyonadaki durumu önemsemiyorum"

Wolff: "Mercedes, Red Bull'un agresif stratejisine yetişemedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, Red Bull'un agresif stratejisine yetişemedi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.