Schumacher: "Son turda Verstappen ve Hamilton'ın önünden kaybolamazdım"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, pazar günkü Amerika Grand Prix'sinin son anlarında heyecan verici bir düelloya giriştiler. Hollandalı pilot öndeydi, ancak bitime az bir süre kala aynalarında Hamilton belirdi.

Buna rağmen Verstappen, yedi kez dünya şampiyonunun aradaki farkı 1 saniyenin altına indirmesini engelleyerek, rakibini ardında tutmayı sürdürdü.

Verstappen ve Hamilton, sondan bir önceki turda Mick Schumacher'in ardına geldiklerinde heyecan daha da tavan yaptı. Son sektörde Alman pilot, Verstappen'i bir süre ardında tuttu ve bu da Hollandalı sürücüyü öfkelendirdi.

Fakat Schumacher, kimseyi engellemediğini söyledi ve kendisini savundu. Schumacher, Verstappen'in kendisinden DRS aldığını ve böylelikle engellese bile hiçbir zararı olmadığını belirtti.

Verstappen ve Hamilton'ın kendisine hızla yaklaştığını ve her iki sürücünün de zafer için savaştığını bilip bilmediği sorulduğunda Schumacher, "Evet, bunu biliyordum. Max'in arkamda olduğunu biliyordum ve Lewis de hemen ardındaydı."

"Onu kızdırmak gibi bir niyetim yoktu. Max orada DRS aldı, ki bu tüm durumu eşitliyor."

"Dediğim gibi, durumun farkındaydım ama özellikle o son sektörde kendimi yok edemezdim. Aracım pist üstünde gidiyor ve ben de kendi yarışımı çıkarıyorum. Onların yolunda durmamak için elimden gelenin en iyisini yaptım ama aynı zamanda kendi yarışıma da odaklanmam ve aracı yolda tutmam gerekiyordu." dedi.

Schumacher, yarıştan ise keyif aldığını söylüyor.

“Yarışmak eğlenceliydi, keyif aldığımı söylemeliyim. Başlangıçta, beni gelecek yıla iyi hazırlayabilecek bazı savaşlar verdim."

"Bu pistte sürüş yapmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Her pist böyle olmalı. Bu pistin bir karakteri var, ihtiyacımız olan ve istediğimiz şey bu."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images