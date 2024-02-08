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Schumacher: "Son hamlelerden sonra F1'de yeni kapılar açılabilir"

Mick Schumacher, Formula 1'i gözlemeye devam ediyor ve son hamlelerin ardından gridde kendisi için yeni fırsatlar çıkabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Mick Schumacher, Alpine

Mick Schumacher 2024 yılında Alpine ile dayanıklılık yarışlarındaki ilk sezonunu geçirecek ve buna paralel şekilde Formula 1'de Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yapacak.

Lewis Hamilton'ın 2024 sonrası Mercedes'ten ayrılmasıyla, Mick'in de önünde yeni bir fırsat var gibi görünüyor.

Alpine'in lansman etkinliğinde konuşan Mick'e 2025 yılında Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini alma ihtimali soruldu.

Mick'in yanıtı şöyle oldu: "Bu konuda çok fazla düşünmedim."

"Gözüm elbette hâlâ Formula 1'de. Sürücü piyasasında nispeten büyük bir hareketlenme var ve bunun yaşanması benim için bir ya da iki kapının açılabileceği anlamına geliyor."

"Yine de çevremdeki mühendislik ekibinden çok memnunum. Şimdiden birbirimizi daha iyi anlıyoruz."

"Takımın neye ihtiyacı olduğunu anlıyorum, onlar da benim neye ihtiyacım olduğunu ve nasıl çalıştığımı anlıyorlar. Birlikte iyi çalışıyoruz."

"Bence bu işbirliği seviyesini korumak ve birlikte çalışmaya devam etmek çok önemli."

"Bugün Alpine aracının tanıtımı var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde işlerin ne yönde gelişeceğini göreceğiz."

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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