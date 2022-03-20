Schumacher: "Son bölüme kalamamak üzücü"

Haberi dinle

Haas pilotu Mick Schumacher, kariyerinin ilk sezonunu gridin arkasında zaman zaman etkileyici performanslar göstererek geçirmişti. 2022 sezonunun ilk sıralama turlarında kariyerinde ilk defa "rekabetçi" bir araç süren Schumacher, 1 senedir seriden uzak takım arkadaşı Kevin Magnussen'in gerisinde kalarak ancak 12. olabildi ve Q2'de elendi.

Alman pilot Q3'e kalamadığı için hayal kırıklığı yaşasa da öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyor.

Schumacher, "11. virajın çıkışında şanssızlık yaşadım ve zaman kaybettim. Bu kaybı yaşamasaydım Q3'e kalabilir miydim bilmiyorum, ama aracın bunu yapabilecek potansiyeli vardı. Dolayısıyla evet, bu biraz üzücü."

"Geçtiğimiz sene olsa bu sonuca elbette çok sevinirdim, fakat son bölüme kalabilecek bir durumdayken kalamamak hayal kırıklığına uğratıyor. Araç kesinlikle bu potansiyele sahip."

"Araçlar da geçtiğimiz seneye göre daha farklı, dolayısıyla ihtiyaçlarımız ve yaklaşımlarımız da değişiyor. Yeni dinamiklere uyum sağlamam gerekiyor ve bu noktada Kevin'ın aramızda olması çok iyi. O, bunu nasıl yapacağını biliyor. Ondan çok şey öğreniyorum."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, Haas'ın gelişimine şaşırmadığını, bu potansiyele sahip olduklarını bildiğini ve sezona umutla baktığını da belirtiyor.

"Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi olmamıza şaşırmadım. Sahip olduğumuz paketin potansiyelinin farkındaydık, sadece diğer takımların nerede olacağını bilmiyorduk. Durumu iyi analiz ettiğimiz ortada, artık son bölüme kadar çıkabilecek bir takımız."

"Mutlu hissediyorum ve sezonun kalanı için de umutluyum. Önümüzde 22 yarışlık uzun bir sezon var, değil mi? Yani Kevin'ı sıralama turlarında yenebilmek için 22 şansım daha olacak."

"Kevin'ın dünkü performansını iyi bir şekilde analiz edebilmek ve neleri daha iyi yapıp yapamayacağımı görmek benim elimde. Mesele tamamen bundan ibaret." dedi.

Haas, geçtiğimiz sezonu puansız kapatarak Formula 1'deki kısa tarihinin en kötü sezonunu yaşamıştı. Bu sezon ise şu anlık puan alabilecek bir pozisyonda gibi görünüyorlar. Schumacher da puan için savaşmayı umut ediyor.

Schumacher, "Puanlar Pazar günü verilecek, belki bizim asıl gücümüz de sıralamada değil, yarıştadır. Umarım puan alabilecek potansiyele sahibizdir."

"Hafta sonunu puanla kapatmak artık benim için bir sorumluluk. Takım olarak ortak hedefimiz bu, hepimiz bunun için çalışıyoruz." dedi.

Alman pilot, takım arkadaşının "araç yarışta sıralama turlarına göre daha iyi olacak" şeklindeki yorumlarına ise, "Bildiğiniz gibi neredeyse aynı araçları kullanıyoruz. Ben de benzer hissiyatlara sahibim, gayet iyi hissediyorum. Yarın ne kadar iyi olacağımızı göreceğiz. Elbette tüm takımlar aynı yakıt yüküne sahip değildi. Ayrıca çoğu takımın yarışa odaklandığı da ortada, aynı şekilde biz de bunu yaptık." şeklinde cevap verdi.