Schumacher: "Sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak bizim için zafer gibi olacak"

Haas geçen sezon, 2016 yılında katıldığı Formula 1'deki en kötü sezonunu geçirdi ve sezonu sadece dört puanla üçüncü sırada noktalayabildi.

Gelecek yıl mevcut araçlar kullanılacak ve Haas, mevcut finansal durumundan ötürü 2020 aracını neredeyse hiç geliştiremedi ve sezon boyunca tek bir güncelleme dahi getirmedi.

Gelecek yıl için bazı gelişim çalışmaları yapıldığı biliniyor ancak Haas patronu Gunther Steiner, gelecek yılın da kendileri için zor geçeceğini söylemişti.

Mick Schumacher, yeni sezonda Haas'la Formula 1'e adım atıyor ve beklentileri sorulduğunda, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmanın bile kendileri için zafer gibi olacağını söyledi.

Schumacher, "Bence gelecek sene tamamen beklentileri yönetme üzerine olacak ve sene boyunca ne olursa olsun, her alanda açık görüşlülüğe sahip olmak önemli olacak."

"Gelecek yılki hedefimizin sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak olduğunu söyleyebilirim."

"Bunu başarmak kolay olmayacak, ama eğer yaparsak, bizim için bir zafer gibi olacak. Bu, sadece kendimizi motive etmek için değil, aynı zamanda dış dünyaya savaşmaya devam ettiğimizi ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı da gösterecek. Bu açıdan ana hedefimiz bu olacak."

"Birincil hedef olarak takımın nasıl çalıştığını ve bütünleştiğini anlamak istiyorum. Aynı zamanda mümkün olduğunu düşündüğümüz hedefler ortaya koymalıyız."

"Hedefinize ulaşırsanız, mutlu olabilirsiniz. Hedeflediğinizden biraz daha fazlasını başarırsanız, o zaman gerçekten neşeyle dolarsınız. Ama hedeflerinize ulaşamazsanız da o zaman daha çok çalışmanız gerek.” dedi.

Schumacher, 2020'nin kendisi için kolay bir yıl olmadığını söyledi.

"Genel olarak çok özel bir yıldı. Pandemi ve tecritten ötürü herkes için çok zordu. Tabiri caizse bu yıl yarışıp yarışamayacağımızı dahi bilmiyordum. Çok fazla belirsizlik vardı. Sonunda Formula 1, bir takvim oluşturmayı başardı ve mümkün olan en yüksek güvenliği sağladı."

"Sportif anlamda benim için çok iyi bir yıldı. Hayatım boyunca hayalim olan Formula 1'e geçiş yaptım. Ayrıca Formula 2 şampiyonu da oldum."