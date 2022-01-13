Schumacher: "Simülatörümüz olmadığı için yeni aracı ilk kez Barselona'da kullanacağım"

Gridin en küçük takımı olan Haas'ın hâlâ kendi simülatörü yok ve bu da 2022 F1 aracı üzerinde çalışma yapamayacakları anlamına geliyor.

Diğer tüm sürücüler, 2022 aracını simülatörde deneyimlerken, Mick Schumacher veya takım arkadaşı Nikita Mazepin, bunu Barselona'dan önce yapamayacak.

Schumacher, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Henüz 2022 aracını denemedim."

"Şu anda kendi simülatörümüz yok. Bu aracı Barselona testine kadar kullanabileceğimi düşünmüyorum."

"Umarım yeni araçlar sayesinde herkes birbirine daha yakın olur ve birbirimizle daha çok yarışabiliriz. Belki başlarda böyle olur ve sonrasında, her zamanki takımlar tekrar öne çıkar. Tek soru bunun ne kadar olacağı."

Kendi çalışmalarıyla ilgili de Mick, "Yeni araç üzerinde çalışmaya çok erken başladık ve buradaki temel soru, bunun bize ne kadar vakit kazandıracağı. Bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Umarım araçta bize küçük bir avantaj sağlayan bir şeyler vardır, en azından başlangıçta öyle olmasını umuyorum."

George Russell'ın en geride geçirdiği üç yıldan sonra en iyi araçlardan birinde sürmesinin kendisine ne kadar güven verdiği sorusuna Mick, "Odak noktam gelecek yıl. Diğer her şey çok uzakta."

"Önümüzdeki yıl iyi bir iş çıkarmalıyım. Eğer durum böyleyse, o zaman geleceğe daha yakından bakabilirim." yanıtını verdi.

Mick, 2021'deki çalışmalarından memnun.

"Bu yıl, aracın daha fazla geliştirilmeyeceğini biliyorduk. Temelde geçen seneki aracı, bu senenin kurallarına uyarlamıştık ve istediğimiz seviyede değildi."

"Yine de Türkiye gibi işlerin iyi gittiği anlar vardı. Orada araçtan en iyisini aldık. Belki de diğerleri o şartlarda iyi bir iş yapmadılar. Orada, karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdik."

"Bu yıl elimizdeki paketle, çok iyi bir performans sergiledik ve bu da bizi gelecek için motive ediyor."