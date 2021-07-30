Schumacher: ''Sezonun ilk yarısı oldukça olumluydu''

Haas'ın iki çaylak pilotundan biri olan Schumacher, alt serilerde Macaristan'da başarılı olan isimlerden bir tanesiydi.

Bu hafta sonu buraya gelmek konusunda heyecanlı olduğunu belirten Schumacher şu ifadeleri kullandı: ''Kesinlikle bu pist benim için her zaman, her kategoride iyi geçen yarışlardan biri olmuştur yani evet burada Formula 1'de yarışmayı dört gözle bekliyorum. Bence pistin bazı hızlı bölümleri olacak.''

Haas, geçtiğimiz hafta Silverstone'da 2022 lastiklerini deneyen takımlardan biri olmuştu ve Schumacher de takım arkadaşı Nikita Mazepin gibi yeni lastikleri deneyimleme fırsatı bulmuştu.

Kaıldıkları testlerden çok şey öğrendiklerini açıklayan çaylak pilot, durumu iyi yönettiklerini söyledi.

''Çok şey öğrendik. Bunu yapabilmek kesinlikle bizim için iyiydi, aynı zamanda takımdakiler evlerine de gidebildiler. Fabrika piste çok yakındı ve bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda, fabrikaya gidip gelebildik. Bence durumu iyi yönettik ve umarım bunlar gelecek sezon yararlı olacak.''

Schumacher geçtiğimiz sezon FIA Formula 2 Dünya Şampiyonu olduktan sonra Haas'la birlikte Formula 1 kariyerine ilk adımını atmıştı.

Haas ise geçtiğimiz sezonki sürücüleri Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le tekrar anlaşmayıp, 2022 sezonuna iki çaylak pilotla devam etme kararını almıştı.

Aynı zamanda bu sezonki bütün kaynaklarını ve odağını gelecek sezon formatı değişecek olan 2022 aracına ve kurallarına kaydıran Haas, bu nedenle 2021 sezonunda en çok gerileyen takım olmuştu ve sürücüleri genellikle arka grupta yarışıyor.

2021 sezonunun ilk yarısının onun için nasıl geçtiği sorulan Schumacher, bu sürecin kendi için olumlu geçtiğini ve takımının sürekli olarak ileri dönük adımlar atabildiğini söyledi.

''Kişisel olarak ben bu sürecin oldukça olumlu geçtiğini düşünüyorum. Bence sürekli olarak gelişmeyi ve her Grand Prix boyunca öğrenmeyi becerebildik. Tabii ki attığımız bazı adımlar daha küçüktü.''

''Her Grand Prix'de çok fazla şey öğrendik ve sonrası sadece basit ayarlamalardan geçiyor. Hâlâ öğrenme eğrisi üzerinde olduğumuzu düşünüyorum.''

''Sürekli olarak daha da kendime güveniyorum. Bu süreç olumlu oldu ve özellikle takım olarak yaptığımız çalışmalar doğru yöne doğru gidiyor.''

Mick Schumacher, Jordan 191 Fotoğraf: Haas F1 Team

Mick Schumacher, babası Michael'ın 1991 Belçika Grand Prix'sinde ilk Formula 1 yarışına katıldığı Jordan 191'i Silverstone'da test etme fırsatı da buldu.

Bu yılki Belçika GP, Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışının 30. yıl dönümü olacak ve Mick, 2021 Belçika GP'den önce Sky Sports belgeselinin parçası olarak, özel bir çekime katıldı.

Babasının kariyerindeki ilk Formula 1 aracını sürmenin nasıl bir duygu olduğunu tanımlaması istenen Schumacher şu ifadeleri kullandı: ''Daha önce hiç 'H-pattern' yarış aracı sürmemiştim. Araçta oturuyordum ve viteslerin nerede olduğunu çözmeye çalışıyordum.''

''Araçta oturduğunuzda ne kadar farklı olduğunu görmek çılgıncaydı. Omuzlarınız monokokun dışına taşıyor ve ön taraf oldukça yüksek. Eğer kayarsanız çok bir şey göremezsiniz ancak yine de iyiydi. Söylemeliyim ki bu saf yarışmak, her şeyi görebiliyorsunuz.''

''Şimdilerde batarya ve hibrit dönemiyle birlikte birçok şeyin üstü kaplı ve motoru geremiyorsunuz. Ancak bu araçta yakıtın nasıl motorda gezindiğini görebiliyorsunuz. Bu çok iyi.''

''Araçta benim için bir koltuk yoktu, biraz köpük vardı. Bu yüzden de biraz etrafa doğru savruluyordum, özellikle de frenlediğimde kayıyordum ve pisti göremiyordum. Bu yüzden her frenlemede bir şeyler görebilmek için kendimi biraz itmem gerekiyordu.''

''Ancak bu duygular ve hisler, aynı zamanda babamın bu aracı ilk Formula 1 aracı olarak sürmüş olduğunu bilmek çok özel.''

Mick daha önce de babasının yarıştığı araçları sürmüştü. Alman pilot, 2017 Spa-Francorchamps'ta, Michael'ın F1'de ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı Benetton B194'ü sürmüştü. Ayrıca geçen yıl Mugello'daki Toskana Grand Prix'sinde babasının son şampiyonluğunu aldığı Ferrari F2004'ün direksiyonunda birkaç tur attı. Mick bu araçla geçen yıl Hockenheim'da da birkaç tur attı.

Jordan 191'i diğer araçlarla kıyaslayan Schumacher, ''Bence birçok insan bunun '94 Benetton'a en yakın araç olduğunu düşünüyor.''

''Direksiyonda çok az düğme var ve bu biraz go kart gibi hissettiriyor. '91 Jordan'da temel olarak sadece tekerlekler, motor ve şasi var. 2002 ve 2004 Ferrari'leri sürmüştüm, bunlar '91 aracından daha farklıydı.'' dedi.