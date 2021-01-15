Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"

Formula 1'de 2021 sezonu normalde 21 Mart'ta yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacaktı ancak Melbourne'deki sıkı karantina kısıtlamaları nedeniyle yarış yıl sonuna ertelendi.

Bundan ötürü yeni sezon 28 Mart'ta yapılacak Bahreyn GP ile başlayacak ve yeni sezonun ilk testi, 12-13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mick Schumacher, bu yıl kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkacak ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Alman pilot, yeni sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla beklediğini, ancak Melbourne yarışının ertelenmesinin kendisine hazırlanmak için daha fazla süre tanıyacağını belirtti.

"Elbette sezonun Avustralya'da başlamasını sabırsızlıkla bekliyordum. Yine de şimdi kendimi hazırlamam için biraz daha zamanım olacak."

"Şu anda sezon için bir temel oluşturmaya odaklanmış durumdayız. Bu değişikliklerin Haas F1 takımının planları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak."

"Ayrıca benim için de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sonuçta durum herkes için aynı."

"Şu anda video konferans aracılığıyla takımla yakın temas halindeydim ve ayrıca hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum."

"Sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağım."