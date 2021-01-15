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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"

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Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Het uitstellen van Grand Prix van Australië heeft geen invloed op de voorbereidingen van Mick Schumacher op zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij verwacht over ruim twee maanden ‘perfect voorbereid’ aan de start te verschijnen in Bahrein.

Formula 1'de 2021 sezonu normalde 21 Mart'ta yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacaktı ancak Melbourne'deki sıkı karantina kısıtlamaları nedeniyle yarış yıl sonuna ertelendi.

Bundan ötürü yeni sezon 28 Mart'ta yapılacak Bahreyn GP ile başlayacak ve yeni sezonun ilk testi, 12-13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mick Schumacher, bu yıl kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkacak ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Alman pilot, yeni sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla beklediğini, ancak Melbourne yarışının ertelenmesinin kendisine hazırlanmak için daha fazla süre tanıyacağını belirtti.

"Elbette sezonun Avustralya'da başlamasını sabırsızlıkla bekliyordum. Yine de şimdi kendimi hazırlamam için biraz daha zamanım olacak."

"Şu anda sezon için bir temel oluşturmaya odaklanmış durumdayız. Bu değişikliklerin Haas F1 takımının planları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak."

"Ayrıca benim için de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sonuçta durum herkes için aynı."

"Şu anda video konferans  aracılığıyla takımla yakın temas halindeydim ve ayrıca hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum."

"Sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team
Editör Bjorn Smit

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