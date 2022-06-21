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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Schumacher: "Şansımın döneceğine eminim"

Haas pilotu Mick Schumacher, puan barajı içerisinde giderken yarış dışı kalmasının ardından pes etmediğini ve şansının geri döneceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher: "Şansımın döneceğine eminim"
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Henüz kariyerinin ilk puanlarını almayı başaramayan Mick Schumacher, harika bir sıralama performansı sergilediği Montreal'de, yedinci sırada giderken güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldı.

Muhtemel puanları kaçıran Schumacher, sonucun hayal kırıklığı yarattığını gizlemiyor.

Alman pilot şöyle dedi: "Açıkçası hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü, o ana kadar çok iyi bir yarış oluyordu."

"Güç ünitesi sorunu yaşamak çok talihsiz bir andı. O noktaya kadar aracın hissiyatı iyiydi ve temposu da fena değildi."

"Bu hafta sonu sanki bir pasta yapıp üzerine krema koyamadığımızı hissediyorum."

Mick Schumacher, Haas F1 Team

Mick Schumacher, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alman pilot şu anda şansın kendisinden yana olmadığını fakat bir noktada işlerin tersine döneceğine olan inancını koruduğunu söyledi.

"Tabii ki bunlar kabullenmesi zor şeyler. Puan almaya bu kadar yakınken yarış dışı kalmak daha da can acıtıcı."

"Yarışı bırakmak zorunda kaldığım anda yedinciydim. Esteban'ı yakalamak için tempomu artırıyordum, yani yarış dışı kalmak için en iyi an değildi fakat elimden gelen bir şey yok."

"Eninde sonunda şans umarım benden yana dönecek. Elbette zor geçiyor fakat geçmişte de böyle sezonlar geçirdim ve her şeye rağmen kazanmayı başardım. Önümüzde gidilecek yarışlar var."

Mick, motivasyonunu korumakta zorlanıp zorlanmadığı sorusuna, "Elbette bunlar çok sinir bozucu şeyler fakat Formula 1'de olağan şeyler. Bunları sadece kabullenmek zorundayız."

"Bu hafta sonunda çıkarabileceğimiz bir sürü olumlu şey var. Bu yüzden sonraki yarışlar için çok heyecanlıyım."

"Yani cevabım hayır, motivasyon sorunum yok. Bu sporu sevdiğim için buradayım. Burada yarışmayı seviyorum. Elbette hedeflediğiniz şeylere ulaşmak istiyorsunuz  ama gelecekte daha fazla fırsatımız olacağına eminim."

"Şans bir noktada benim lehime dönecek."

"Sadece olumlu noktalara odaklanmalıyım. Bazı zor yarışlardan sonra iyi bir sıralama turları geçirmek güzeldi. İyi bir yarış temposuna sahip olmak da iyiydi. Herhangi bir güncelleme getirmedik ve sezon başındakiyle aynı aracı sürüyoruz. Buna rağmen harika gidiyoruz. Bu gerçekten olumlu." dedi.

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