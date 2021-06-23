Schumacher: ''Russell'la mücadele ediyordum, sonrasında takım arkadaşım beni geçti''

Haas sürücüsü Schumacher, 15. sırada başladığı yarışta Russell'la mücadele edebildi ancak sonrasında takım arkadaşı Mazepin'in onu dışarı doğru itmesiyle, Alman pilot pist dışına çıktı.

Bu noktadan sonra Mazepin'in arkasında kalan Schumacher, yarışın ilk bölümünde yaşadığı problemleri şu sözlerle anlattı: ''Start aslında oldukça iyiydi. Az çok orta grubun içindeydim.''

''Üçüncü viraja girerken, koşullar nedeniyle biraz geç frenledim. Rüzgar aracın arkasına etki ediyordu. Bu yüzden de virajı kaçırdım ve ne yazık ki kaçış alanından geçmek zorunda kaldım, ki burası çok kirliydi. Bu yüzden öndekilere yetişebilmek birkaç turumu aldı.''

''Russell'la kısa bir süre boyunca savaşabildim ancak sonrasında takım arkadaşım beni geçti. Ne yazık ki zorlayamadım ve kirli bölüme girmek zorunda kaldım. Bu da lastiklerime zarar verdi. Sonlara doğru daha rahattım, aracımız da iyiydi ve Williams'ın tur sürelerini yakalayabiliyorduk.''

Bakü'de de benzer bir olay yaşayan Alman pilot, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Böyle olmak zorunda değildi.''

''Söylediğim gibi, bunu takımla tekrar konuşacağım. Günün sonunda, eğer böyle olmaya devam edecekse, böyle olacaktır. Herkes kendi işini yapacak. Bence zaten o bunu yapıyor.''

Haas sürücüleri birbiriyle yarışıyor gibi görünüyor ve takım patronu Gunther Steiner, Schumacher'in bu konuda basına oldukça açık davrandığını söyledi.

''Bence birçok kişi bunun böyle olmaması gerektiğini açıklayabilir. Söylediğim gibi, o bu konuda basına oldukça açık davrandı. Bu, muhtemelen onun tarzı, belki de birbirimizi tam olarak anlamıyoruz.''