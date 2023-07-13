Schumacher: "Red Bull dominasyonu 2026'ya kadar devam edecek"

2023 Formula 1 sezonunun ilk 10 yarışı geride kaldı ve bu 10 yarışın hepsini Red Bull Racing sürücüleri kazandı.

Avusturyalı takımı Bahreyn'den Silverstone'a kadarki tüm yarışları domine etti ve tüm yarışları kazanabilecek potansiyelde görünüyor.

Takımın bu denli baskın bir performans sergilemesi, RB19'u yılın kalanında çok geliştirmeden 2024'e odaklanabilecekleri anlamına geliyor.

Takım, Macaristan'a güncelleme paketi getirecek fakat sonrasında sadece birkaç güncelleme getirmeleri bekleniyor.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Red Bull'un hakimiyeti her halükarda 2026'ye kadar devam edecek.

Ralf Schumacher Sky Sports Almanya'ya şöyle dedi: "Bir şey açık: 2024 yılına yönelik planlamalar, tüm takımlar için tam hız devam ediyor fakat McLaren henüz tamamen bir sonraki yıla odaklanamıyor."

"Hâlâ gelişim sürecindeler ve şu anda gerçekten çalışan bir araca sahipler."

"Ancak bu noktada doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için biraz beklemelisiniz."

"Diğer tarafta Red Bull, hangi yöne gittiğini bilme avantajına sahip. Şimdiden önümüzdeki sezona konsantre olabilirler. Öncesinde Mercedes de yıllarca aynı şeyi yaptı. Asla bir evrim olmadı, sadece bir evrimdi."

"Bütçe sınırı Red Bull'un hakimiyetini biraz azaltacak çünkü insanlar takımdan ayrılmak zorunda kalacak ve diğer takımlar bundan faydalanacak."

"Herkes birbirine daha yakın olacak fakat bence 2026'ya Red Bull dominasyonu devam edecek."