Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Kimi Raikkonen, pazar günü gerçekleştirilen yarışın son turunda, dördüncü virajdan çıkarken Sebastian Vettel ile temas yaşamıştı.

Tekrarlarda Raikkonen'in sağa doğru hareket ettiği ve ardından Vettel ile temas yaşadığı görülebiliyordu. Hakemler de Fin pilota 20 saniye zaman cezası verdiler. Fakat her iki sürücü de yarışı son sıralarda tamamladı.

Bu hareket, Raikkonen'in eleştirilmesine yol açtı ve kendisini eleştiren isimlerden biri de eski F1 pilotu Schumacher'di.

Son F1 yarışına 2007'de çıkan Schumacher, şöyle dedi: "Kimi'nin yaptığı şey tamamen anlamsızdı. Açıkçası aracını, doğrudan [Seb'in] aracına sürdü. Yaptığı şey gerçekten utanç vericiydi."

Arka tarafta bunlar olurken, ön tarafta Max Verstappen ve Red Bull rahat bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Schumacher, Red Bull'u övdü ancak takımın zayıf yönleri olduğuna dikkat çekti.

Alman pilot, "Verstappen ve Red Bull'un galibiyet serisine rağmen Mercedes'i yabana atamam. Bu, kendini göstermeye devam edebilecek güçlü bir takım. Red Bull'un da zayıf noktalar var. Her zaman stratejinin çalışmama veya bazı sorunların ortaya çıkma olasılığı vardır. Güç düzeni pistten piste değişecek." "Mercedes'in Silverstone'daki pistin kendilerine daha çok uyduğu yönündeki açıklamalarına katılmıyorum. Bence bu, Red Bull olabilecek en iyi pist. Mercedes'in aerodinamik sorunları var ve aracı doğru dengeye getirmek için daha fazla yere basma gücü üreten bir kanat kullanmaları gerekecek. Bu da uzun düzlüklerdeki hızlarını olumsuz etkileyecek." "Ayrıca Avusturya'da McLaren beni çok şaşırttı. Bir müşteri ekibi, fabrika ekibiyle eşit şartlarda mücadele edebiliyorsa, bu her zaman ilgi çekicidir. McLaren'ın gelişimini izlemek büyük bir zevk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Alessio Morgese