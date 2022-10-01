Schumacher: "Q2'nin sonunda kuru zemin lastiklerine geçmeyi düşündük"

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Q2'ye kalmayı başaran Haas pilotu, sıralama turlarındaki performansını ileriye taşıyamadı ve 13. olarak sıralama turlarına ikinci bölümde veda etti.

Q2'de elenme sebebini açıklayan Schumacher, "Aslında elimizden geldiğince zorlamaya çalıştık. Ancak ikinci sektörde arka lastikler fazla ısındı, yeterli yol tutuşu elde edemedik ve çok fazla zaman kaybettik."

"Oldukça can sıkıcı bir durum ama en azından sebebini ve nasıl daha da hızlanabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Schumacher, Q2 sonunda takımla görüşerek bir kuru zemin lastiği denemesi hakkında konuştuklarını, ancak daha sonra risk almayarak bu stratejiden vazgeçtiklerini belirtti.

Schumacher, "Seansın son turlarında pite girip kuru zemin lastikleri takmayı düşündük ama daha sonra, ıslak zemin lastiklerinin çok daha iyi olacağına karar verdik."

"Virajların girişi kuruydu ama virajın orta kısmı ıslaktı. O kısım da lastiklerin en savunmasız ve hata yapmaya en müsait olduğu kısım oluyor. Bu yüzden kuru lastiklere geçmek istemedik."

"Ancak daha sonra Q3'te takımların çoğunun yumuşak lastik taktığını gördük, yani arada sadece 10 dakika vardı." dedi.

Sparks fly from Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images