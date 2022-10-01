Schumacher: "Q2'nin sonunda kuru zemin lastiklerine geçmeyi düşündük"
Mick Schumacher, Q2 seansının son turlarına doğru takım olarak kuru zemin lastiklerini denemeyi gözden geçirdiklerini, ancak daha sonrasında bundan vazgeçtiklerini söyledi.
Q2'ye kalmayı başaran Haas pilotu, sıralama turlarındaki performansını ileriye taşıyamadı ve 13. olarak sıralama turlarına ikinci bölümde veda etti.
Q2'de elenme sebebini açıklayan Schumacher, "Aslında elimizden geldiğince zorlamaya çalıştık. Ancak ikinci sektörde arka lastikler fazla ısındı, yeterli yol tutuşu elde edemedik ve çok fazla zaman kaybettik."
"Oldukça can sıkıcı bir durum ama en azından sebebini ve nasıl daha da hızlanabileceğimizi biliyoruz." dedi.
Schumacher, Q2 sonunda takımla görüşerek bir kuru zemin lastiği denemesi hakkında konuştuklarını, ancak daha sonra risk almayarak bu stratejiden vazgeçtiklerini belirtti.
Schumacher, "Seansın son turlarında pite girip kuru zemin lastikleri takmayı düşündük ama daha sonra, ıslak zemin lastiklerinin çok daha iyi olacağına karar verdik."
"Virajların girişi kuruydu ama virajın orta kısmı ıslaktı. O kısım da lastiklerin en savunmasız ve hata yapmaya en müsait olduğu kısım oluyor. Bu yüzden kuru lastiklere geçmek istemedik."
"Ancak daha sonra Q3'te takımların çoğunun yumuşak lastik taktığını gördük, yani arada sadece 10 dakika vardı." dedi.
Sparks fly from Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alonso: "Podyumdan iki sıra uzağız, neden büyük hayaller kurmayalım ki?"
Horner: "Yakıt konusunda yanlış hesaplama yaptık"
Son Haberler
Hamilton: "Diğerlerinden daha iyi bir strateji belirleyebiliriz"
Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta diğer sürücülerden daha iyi bir strateji seçebilecekleri görüşünde.
Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Singapur GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Verstappen, bütçe sınırı iddiaları karşısında rakiplerinin "çenelerini kapatmasını" istiyor
Max Verstappen, henüz hiçbir şey açıklanmadığı için bütçe sınırını aştıkları iddiaları karşısında rakip takımlardan "çenelerini kapatmalarını" istedi.
Fernando Alonso'nun F1'de kazandığı 32 zafer
Fernando Alonso, bugünkü Singapur GP ile Formula 1'deki 351. F1 yarışına çıkarak en çok yarışa çıkan F1 pilotu olma unvanını ele geçirecek. Bu kapsamda size Alonso'nun Renault, McLaren ve Ferrari takımlarıyla kazandığı 32 galibiyeti hatırlatmak istedik.