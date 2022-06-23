Schumacher: "Puan almayı hak etmedik ancak daha fazla fırsatımız olacak"

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Montreal'de belki de kariyerinin en iyi hafta sonunu geçiren Schumacher, sıralama turlarında takım arkadaşı Kevin Magnussen'in hemen arkasında altıncı sırada yer almış ve kariyerinin en iyi başlangıç pozisyonunu elde etmişti.

Startta George Russell'a geçilmesine rağmen yedinci sırayı koruyan ve kariyerinin ilk puanlarını alabilecek bir tempo tutturan Schumacher'in yarışı, 18. turda yaşadığı bir güç ünitesi sorununun ardından sona erdi.

Yarıştan sonra konuşan Schumacher, Kanada hafta sonunun kendisine biraz güven verdiğini söyledi.

Haas pilotu, “Açıkçası çok sinir bozucu ama böyle şeyler oluyor. Formula 1'deyiz, her şey oldukça uç noktada."

"Olup biteni hazmetmemiz gerekiyor, ancak buradan çıkarabileceğimiz bir sürü olumlu şey var. Yani evet, bir sonraki yarış için gerçekten heyecanlıyım.” dedi.

Schumacher, kendisi için hiçbir şeyin yolunda gitmediği dönemlerde motive olmanın zor olup olmadığı sorulduğunda, "Bu sporu sevdiğim için buradayım. Direksiyon başında olmayı ve kazanmak için mücadele etmeyi seviyorum."

"Maalesef puan almayı hak etmedik, yine de daha fazla fırsatımız olacağından eminim."

“Eninde sonunda şans bizim de yüzümüze gülecek. Geçmişte de benzer dönemlerden geçtik ve günün sonunda istediğimiz yerde olmayı başardık. Önümüzde birkaç yarış daha var." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Schumacher, yağışlı geçen Cumartesi gününden itibaren değişken koşullara istikrarlı bir şekilde ayak uydurabildiğini, bu nedenle yarışın da iyi geçtiğini söyledi.

"Hafta sonu boyunca bunun üstünde çalıştım. Sıralama turlarında ıslak bir pist vardı, yarışta ise tamamen kuruydu."

"Dolayısıyla, bu değişken koşullarda iyi bir yol tutuşu yakalamaya çalışıyordum. İyi bir ritim tutturmaya başladık ve daha fazlasının geleceğinden eminim."

"Yarış dışı kaldığınızı kabullenmek her zaman zordur, puan alabileceğiniz bir pozisyondayken gerçekleştiğinde ise çok daha zor. Elbette iyi bir şey değil, ancak olan oldu."