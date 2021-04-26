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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotu Mick Schumacher, ilk iki yarıştaki deneyimlerin ardından Portimao'da daha iyi olmayı beklediğini söyledi.

Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

Haas, sezonun ilk iki yarışında açık ara gridin en yavaş takımıydı ve Williams'tan bile daha kötü gözüküyorlardı.

Mick Schumacher, bu iki yarış hafta sonunun her ikisini de takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde tamamladı.

Portekiz GP öncesi, yağmurlu Imola yarışını değerlendiren Schumacher, "Doğrudan yağmurlu bir yarışa girmek hiç de kolay bir şey değil. Sürücülerin çoğu geçiş lastikleriyle başladı. Oysa ben, ilk bölümde yağmur lastiklerini kullanmak istedim. Bu, kısmen deneyim eksikliği, kısmen de daha güvenli olmasından ötürüydü. Şimdi daha fazla deneyimim var ve geriye dönüp baktığımda, aynı durumda geçiş lastikleriyle başlardım. Bir dahaki sefere aynı şartlarda geçiş lastiklerini tercih edeceğim. Ancak hiçbir zaman aynı şartlar olmuyor ve her zaman bazı yeni faktörler oluyor. Koşullara göre hareket etmeliyiz. Son yarıştan çok şey öğrendim, harika bir deneyimde ve büyük keyif aldım." dedi.

Schumacher, Portimao ile ilgili ise şunları söyledi: "Bence takım Imola'da iyi ilerleme kaydetti. Çok şey öğrendik ve bunu önümüzdeki hafta sonu Portimao'da kullanabileceğiz." 

"2018'de GP2 testleri için Portimao'ya gitmiştim. Imola gibi harika -eski tarz- bir pist olduğu için orayı çok beğendim. Ayrıca takımların Portekiz'le ilgili çok fazla deneyimi yok. Sadece geçen yıl burada yarıştılar ve bu da bize yardım edebilir. Bu nedenle sonuçların normalden daha yakın olacağını düşünüyorum ki bu harika."

Nikita Mazepin ise şunları ekledi: "Önümüzde çifte yarış var fakat hazırlık yaklaşımım aynı. Yarışları ve yaptığım işi seviyorum. Böyle bir işe sahip olduğum için çok şanslıyım. Çifte yarışlar sezonu zorlaştırıyor ama yarışmayı sabırsızla bekliyorum. Geçmişte benzer bir deneyim yaşadığımı söyleyemem ama bu konuda iyi hislerim var."

"İlk testlerimden birini Portekiz'de yapmıştım. Yedi ya da sekiz yıldır oraya gitmedim. Ancak yine de pistin olağanüstü olduğunu düşünüyorum. TV'de seyretmesi muhteşem görünüyor. Yükseklik farkından dolayı inişler ve çıkışlar var. Orada sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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Editör Kemal Şengül

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