Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor'' Sonraki / 2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Ekleyen:

Mick Schumacher, İspanya Grand Prix'sinde pit stopta hızlı bir şekilde ön krikoya çarpmasının, Haas garajındaki “herkesi korkuttuğunu” söylesi.

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Çaylak pilot, pite geldiğinde tam olarak yavaşlayamadı. Aracını merkeze yerleştiremedi ve böylece bir takım üyesinin epey sarsılmasına yol açtı ama personel, Schumacher'e iyi durumda olduğunu göstermek için bir başparmağını kaldırmakta hızlı davrandı. 

Schumacher, tekrar yola çıktıktan sonra doğrudan takım radyosunu açtı ve "Herkes iyi mi? Bunun için üzgünüm." dedi ve yarış mühendisi hemen, pit ekibinden kimsenin yaralanmadığını ona bildirdi.

Buna rağmen, Haas pilotu yarış sırasında etkileyici bir performans gösterdi. Williams'tan Nicholas Latifi'yi geride bıraktı ve yarışın ilk bölümünde George Russell'ı da geçmeyi başardı. Schumacher, yarışı sonunda sadece takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde bitirse de, performansı sayesinde övgü topladı.

Schumacher, Sky Almanya'ya verdiği demeçte şöyle konuştu: ”Beklenenden daha zor bir yarıştı."

"Aynı zamanda biraz sinir bozucuydu çünkü pit stop hepimizi biraz korkuttu. Orada olanları analiz etmeliyiz ama asıl önemli olan herkesin iyi olması."

“Pite biraz hızlı girdim gibi görünüyor ancak antrenman seanslarındakinden çok farklı bir hızda değildi. Sonrasında aracım hareketsizleşti ve elbette daha hızlı bir şekilde durmadı. Bu kesinlikle kolay değildi."

“Fakat orada ne olduğunu daha yakından analiz etmeliyiz. İlk tur çok iyiydi ve her iki Williams'ı da geçtik."

“Çok şey öğrendik, damalı bayrağı görebildik ve en önemli şey de bu."

Eski Toyota sürücüsü Timo Glock , Alman pilottan övgü dolu sözlerle bahsetti çünkü Haas'ın arka grup araçlarından olmasına rağmen, Schumacher'in çıkardığı yarışın “kusursuz” olduğunu ve meslektaşlarıyla çalışma biçimine de takdir ettiğini söyledi.

Glock, Sky Almanya'ya, "Mick, yarışta olaylara hızlı tepki vermekte ve stratejik analiz yapmakta çok iyi."

“Şimdiye kadar bu konuda oldukça iyiydi ve giderek daha da gelişiyor. Yine kusursuz bir yarış çıkardığını görmek güzel.” şeklinde konuştu.

Griddeki bir diğer Alman pilot Sebastian Vettel ise, Aston Martin'deki kariyerine zorluklarla başladı ve geçtiğimiz yarışta puan barajına girmeye çalışan altı sürücü ile verdiği mücadelede 13. sırada finiş gördü.

Glock, bu konu hakkında ise şu yorumları yaptı: "Orta grupta sıkıştı ve üzerindeki baskıyı atamadı."

“Bunun yerine arkasındaki araca savunma yapmak zorunda kaldı ve daha sonra kısmen geçti. Fakat işler onun için en iyi şekilde gitmedi."

“Aston Martin'in yarış temposunda daha fazla problemi olduğunu gördük. Elbette bu üzüntü verici. Sonuçta, Sebastian Vettel'in beklediği şey bu değildi."

“Aslında ilk 10'a bakmalısınız ama hâlâ arada büyük bir fark var."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''

Önceki haber

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''

Sonraki haber

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

2s
2
Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

1s
3
Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

3s
4
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

8s
5
Formula 1

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

1s
Son Haberler
Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci
F1

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci

23dk
2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
F1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

1s
Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”
F1

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

1s
Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''
F1

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''

1s
Türkiye GP iptal edildi iddiası
F1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu” İspanya GP
Formula 1

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu İspanya GP
Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi" Monako GP
Formula 1

Russell: “Williams aracı ilk kez bu kadar iyi hissettirdi"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP iptal edildi iddiası
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Formula 1 Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''
Formula 1 Formula 1

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Son Haberler

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci
Formula 1 Formula 1

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Formula 1 Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''
Formula 1 Formula 1

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.