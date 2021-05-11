Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Çaylak pilot, pite geldiğinde tam olarak yavaşlayamadı. Aracını merkeze yerleştiremedi ve böylece bir takım üyesinin epey sarsılmasına yol açtı ama personel, Schumacher'e iyi durumda olduğunu göstermek için bir başparmağını kaldırmakta hızlı davrandı.

Schumacher, tekrar yola çıktıktan sonra doğrudan takım radyosunu açtı ve "Herkes iyi mi? Bunun için üzgünüm." dedi ve yarış mühendisi hemen, pit ekibinden kimsenin yaralanmadığını ona bildirdi.

Buna rağmen, Haas pilotu yarış sırasında etkileyici bir performans gösterdi. Williams'tan Nicholas Latifi'yi geride bıraktı ve yarışın ilk bölümünde George Russell'ı da geçmeyi başardı. Schumacher, yarışı sonunda sadece takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde bitirse de, performansı sayesinde övgü topladı.

Schumacher, Sky Almanya'ya verdiği demeçte şöyle konuştu: ”Beklenenden daha zor bir yarıştı."

"Aynı zamanda biraz sinir bozucuydu çünkü pit stop hepimizi biraz korkuttu. Orada olanları analiz etmeliyiz ama asıl önemli olan herkesin iyi olması."

“Pite biraz hızlı girdim gibi görünüyor ancak antrenman seanslarındakinden çok farklı bir hızda değildi. Sonrasında aracım hareketsizleşti ve elbette daha hızlı bir şekilde durmadı. Bu kesinlikle kolay değildi."

“Fakat orada ne olduğunu daha yakından analiz etmeliyiz. İlk tur çok iyiydi ve her iki Williams'ı da geçtik."

“Çok şey öğrendik, damalı bayrağı görebildik ve en önemli şey de bu."

Eski Toyota sürücüsü Timo Glock , Alman pilottan övgü dolu sözlerle bahsetti çünkü Haas'ın arka grup araçlarından olmasına rağmen, Schumacher'in çıkardığı yarışın “kusursuz” olduğunu ve meslektaşlarıyla çalışma biçimine de takdir ettiğini söyledi.

Glock, Sky Almanya'ya, "Mick, yarışta olaylara hızlı tepki vermekte ve stratejik analiz yapmakta çok iyi."

“Şimdiye kadar bu konuda oldukça iyiydi ve giderek daha da gelişiyor. Yine kusursuz bir yarış çıkardığını görmek güzel.” şeklinde konuştu.

Griddeki bir diğer Alman pilot Sebastian Vettel ise, Aston Martin'deki kariyerine zorluklarla başladı ve geçtiğimiz yarışta puan barajına girmeye çalışan altı sürücü ile verdiği mücadelede 13. sırada finiş gördü.

Glock, bu konu hakkında ise şu yorumları yaptı: "Orta grupta sıkıştı ve üzerindeki baskıyı atamadı."

“Bunun yerine arkasındaki araca savunma yapmak zorunda kaldı ve daha sonra kısmen geçti. Fakat işler onun için en iyi şekilde gitmedi."

“Aston Martin'in yarış temposunda daha fazla problemi olduğunu gördük. Elbette bu üzüntü verici. Sonuçta, Sebastian Vettel'in beklediği şey bu değildi."

“Aslında ilk 10'a bakmalısınız ama hâlâ arada büyük bir fark var."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images