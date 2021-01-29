Schumacher, pistteki "olumlu" günün ardından çok mutlu

Ferrari'nin genç yeteneği Mick Schumacher son olarak 30 Eylül'de aynı pistte denediği 2018 SF71H ile perşembe günü öğleden sonra piste çıktı ve 50'ye yakın tur attı.

İlk kez Ferrari'nin 2019 SF19 aracını test eden Schumacher, böylelikle Ferrari'nin modern araçlarıyla üçüncü kez piste çıkmış oldu.

Schumacher'in bu testi, yeni sezonda Haas ile yarışacağı göz önüne alındığında kendisine daha fazla deneyim ve hız kazanma fırsatı verecek.

Testin ardından konuşan genç sürücü, olumlu günün ardından mutlu olduğunu belirtti.

Schumacher, "Yeniden bir aracın içerisine geçmek çok özlediğim bir histi. Bugün kesinlikle olumlu bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum."

"Planladığımız tüm programı sorunsuz şekilde tamamlamayı başardık ve sezon öncesi testleriyle beraber yeni sezonun yaklaşık bir buçuk ay içinde başlayacağı göz önüne alındığında, Formula 1 aracının direksiyonunda bu kadar çok kilometre tamamlamanın son derece faydalı olduğunu düşünüyorum."

“SF71H, 2018 yılına ait bir araç olabilir, ancak pistteki davranışı, sürücüye verdiği hisler ve fiziksel baskı anlamında mevcut araçla çok benzer. Bu, yeni sezona hazırlık söz konusu olduğunda onu mükemmel bir temel haline getiriyor. Ayrıca Fiorano'da araç kullanmak her zaman harikadır çünkü pist çok teknik ve zorlu."

"Bir kez daha geçen eylül ayında çalıştığım mühendisler ve mekaniklerle çalışmak benim için büyük bir zevkti ve yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Ferrari'nin test programı bugün sona erecek. Sabah bölümünde Schumacher, öğleden sonra ise Ferrari'nin test ve yedek pilotu Callum Ilott sürüş yapacak.