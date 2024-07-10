Schumacher, Pirelli testinde McLaren ile piste çıktı

Pirelli'nin 2025 sezonu için üç takımla gerçekleştirdiği iki günlük lastik testleri Salı günü Silverstone'da başladı.

McLaren, testin ilk gününde Mick Schumacher ile piste çıktı. Alman pilot bu sezon WEC'te Alpine adına sürüş yapıyor ve Formula 1'de Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yapıyor.

McLaren, Mercedes güç ünitesi kullandığı için Mick'e böyle bir fırsat tanıtı.

MCL38'i kullanan Schumacher, toplamda 53 tur attı ve testi 1:37.428 saniyelik derecesiyle tamamladı.

McLaren'in yanı sıra Williams ve Haas da testlerde yer aldı. Alex Albon günün en uzun mesafesi olan 86 tur attı ve en iyi zamanı 1:41.116 saniye oldu.

Haas'ın direksiyonunda takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi vardı. En iyi zamanı 1:42.124 olurken, toplamda 62 tur tamamladı.

Testler Çarşamba günü de devam edecek. McLaren'da Mick Schumacher'in yerini Lando Norris alırken, Williams'ta Logan Sargeant ve Haas'ta Oliver Berman sürüş yapacak.