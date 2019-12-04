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Formula 1 / Son dakika

“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”

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“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”
4 Ara 2019 13:44

Eski pilot ve TV yorumcusu Christian Danner, Mick Schumacher'ın Formula 1’de yarışmadan önce performansını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Formula 3’teki şampiyonluğu sonrası Mick’ten beklentiler büyüktü ve bu beklentiler Ferrari akademisine katılmasının ardından daha da arttı.

Alman pilot, Formula 2’deki ilk yılında tecrübeli takım arkadaşı Sean Gelael’i mağlup etti ancak şampiyonluk savaşından uzak kaldı.

Genç sürücü, sezonu bir galibiyetle noktaladı ancak şampiyonada ilk ona girmeyi başaramadı.

Eski pilot ve TV yorumcusu Christian Danner'’a göre genç Schumacher’in F1 için performansını arttırması gerekiyor.

RTL'ye “Mick, Formula ‪2'de‬ iyi bir ilk sezon geçirdi ve ilerleme kaydetmeyi başardı.”

“Ancak genel performansına bakarsam, sıralama turları gibi gelişim kaydetmesi gereken çok fazla alan var.”

“Formula 1 için performansını arttırması gerekiyor.”

“Gelecek yıl için hedefi çok açık; sürekli yarışlar kazanması gerekiyor. Formula 1’de olmak için bunu yapmak zorunda.” dedi.

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