Schumacher: "Perez giderek daha da bencil davranıyor"

Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen dört yarışın tamamını kazanırken, Avusturyalı ekip bu süreçte üç duble yaptı.

Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in önünde iki galibiyet alırken, Hollandalı pilot da yine iki zafer aldı.

Eski F1 pilotu ve Sky Deutschland yorumcusu Ralf Schumacher, Perez'in hem sprint hem de ana yarışı kazandığı Bakü yarışı sonrası Red Bull içerisindeki gerilimin artabileceğini iddia etti.

Durumu yorumlayan Ralf Schumacher şunları söyledi: "Takımdaki ilişkiler kolay değil."

"Verstappen'in çevresinin, Max'in takım arkadaşının değişmesini istediği zaten açık. Bana her yerden bu tür söylentiler geliyor."

"Bence Perez bu sorunların farkında ve Red Bull Racing'deki döneminin sonuna geldiğini anlıyor. Şimdi zaferler için savaşıyor, birinci pilot rolünü talep ediyor ve şampiyonluk için çekişme şansı istiyor."

"Ancak bu her zaman böyleydi; takım arkadaşınız her zaman ana rakibinizdir. Öyleyse olayların nasıl gelişeceğini kim bilebilir? Lewis Hamilton örneğinde, takım içindeki durumun ne kadar çabuk değişebileceğini görebiliyoruz."

"Yani Sergio gittikçe daha bencil davranıyor ve Max bu konuda şikayet etmemeli. Bencilliğin ne olduğunu çok iyi biliyor. Verstappen bu kartı iyi oynadı ve takımın 1 numaralı sürücüsü olması şans eseri oluşan bir şey değil."

"Şu anda kendi bölgesini korumaya çalıştığı açık. Böyle bir sürücünün takım arkadaşı olmak da kolay değil. Şahsen ben kesinlikle onunla aynı takımda olmak istemezdim".

Perez'in Red Bull ile kontratı 2024 sonunda bitecek.