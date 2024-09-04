Ralf: "'Papaya kuralları' Piastri'nin performansını yok edebilir"
Ralf Schumacher, Oscar Piastri'den 'geri adım atmasını' istemeleri durumunda Avustralyalı pilotun performansını 'yok edebileceklerini' düşünüyor.
Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Norris, İtalya Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayan ve çizgiden iyi bir çıkış yapan isim olsa da ilk turda takım arkadaşı tarafından geçildi.
Piastri, açılış turunda takım arkadaşı ile kıyasıya mücadele etti ve Norris bir metre sonra fren yapsaydı 'çarpışacaklarını' iddia etti.
McLaren, bu mücadelenin ardından Norris ile Piastri'ye kendi aralarında yarışabileceklerini ancak 'papaya kurallarına' uyulması gerektiğini söyledi.
Norris, Piastri'ye meydan okuyacak kadar yaklaşamadı ve yarışı takım arkadaşının arkasında üçüncü sırada tamamladı.
Sky Deutschland'a konuşan Schumacher, bu konuda şunları söyledi: "Oscar hızlıydı ve Norris'e karşı biraz sertti. Ama aksi durumda muhtemelen tüm yarış boyunca onun nefesini ensesinde hissedecekti."
"Asıl önemli soru, ikisinin birbirlerini tek pit stop şansını kaybedecek kadar zorlayıp zorlamadıkları. Bunun takım içinde açıklığa kavuşturulması gerekiyor."
Ralf Schumacher
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren her iki pilotu da yüksek lastik bozulması nedeniyle iki kez pit stop yaparken, Charles Leclerc tek pit stop stratejisi sayesinde Monza'da zafere ulaştı.
McLaren Monza'da takım emri vermemeyi tercih etse de, takım patronu Andrea Stella gelecekte bunu yapmak zorunda kalabileceğini kabul ediyor.
Stella, "Her iki sürücü de matematiksel olarak şampiyon olabilir, ancak Lando'nun daha iyi bir konumda olduğu açık."
"Max Verstappen ile mücadele ediyoruz, bu yüzden şampiyon olmak istiyorsak kesinlikle en iyi konumda olan sürücümüzü seçmemiz gerektiğini düşünüyorum."
"Ayrıca Lando'nun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Zandvoort'ta ve burada pole pozisyonu elde etti. Eğer Lando'nun şampiyonluk şansı artarsa ona yardımcı olabilecek bazı şeyleri ayarlamamız gerekiyor." dedi.
Ancak Schumacher, McLaren'ın Oscar Piastri bu konuda dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
"McLaren dikkatli davranmalı. Stella'nın yerinde olsaydım muhtemelen çok zorlanırdım."
"Eğer bir sürücüye geri çekilmesi gerektiğini söylerseniz, onun performansını adeta yok edebilirsiniz."
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