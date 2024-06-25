Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Ralf: "Norris'in galibiyet şansını iki unsur mahvetti"

Ralf Schumacher, Lando Norris ve McLaren'in kazanma şanslarını 'berbat ettiklerini' söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen'e 0.02 saniye fark atarak pole pozisyonunu almasına rağmen, yarışta ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Norris, Verstappen'in önünü kapatmak için pistin sağ tarafına geçtiğinde bu pozisyon dördüncü sıradaki George Russell'a kapıyı açtı ve Mercedes pilotu, liderliği aldı.

İlk turda üçüncü olan McLaren, Norris'e daha taze lastikler vermek ve son turunda yumuşak lastikler kullanma seçeneği yaratmak için uzun bir ilk stint tercih etti.

Norris, yarışı Verstappen'in 2.2 saniye gerisinde ikinci sırada noktaladı.

Schumacher'e göre Norris'in startı ve McLaren'in lastik değiştirmek için beklemesi Britanyalı pilotun galibiyetine mal oldu.

Schumacher, "Her şeyden önce, Lando Norris startta kendi yarışını berbat etti. Ancak pite erken gelseydi farkın açılması engellenebilirdi."

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Norris'in startta doğru yapmadığını düşünen sadece Schumacher değil, McLaren pilotu da aynı fikirde.

Norris, "Her şeyin %99'undan memnunum. Ancak %1'lik bir kısım yeterli değildi."

"Sadece %1'lik kısım - ki bu da işin büyük bir kısmı - yeterli değildi.

"Başlangıçta iki metre kaybettim ve bu Max'in içeriye dalması için yeterliydi. Eğer George dışarıda olmasaydı onu yakalayabilirdim ama George iyi bir start aldı ve mükemmel bir hava koridoru yakaladı."

"Bu konuda yapılacak bir şey yok. Siz bir hata yaptığınız anda onlar öne geçecektir."

"Araç inanılmazdı ve kesinlikle en hızlı bizdik, sadece startta kaybettim. Pek çok olumlu, bir olumsuz şey var ve bunu biliyorum. Bir dahaki sefere bunun üzerinde çalışabilirim." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Formula 1 taraftarları Cups & Clouds’ta buluşuyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Verstappen ile herhangi bir görüşme yapmadık"

Wolff: "Verstappen ile herhangi bir görüşme yapmadık"

Formula 1
İspanya GP
Wolff: "Verstappen ile herhangi bir görüşme yapmadık"
Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"

Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"

Formula 1
İspanya GP
Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"
Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"

Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"

Formula 1
İspanya GP
Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"

Son Haberler

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

MOT2 Moto2
Assen
Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

F1 Formula 1
İspanya GP
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

F1 Formula 1
İspanya GP
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

F1 Formula 1
İspanya GP
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye