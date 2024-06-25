Ralf: "Norris'in galibiyet şansını iki unsur mahvetti"
Ralf Schumacher, Lando Norris ve McLaren'in kazanma şanslarını 'berbat ettiklerini' söyledi.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Norris, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen'e 0.02 saniye fark atarak pole pozisyonunu almasına rağmen, yarışta ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Norris, Verstappen'in önünü kapatmak için pistin sağ tarafına geçtiğinde bu pozisyon dördüncü sıradaki George Russell'a kapıyı açtı ve Mercedes pilotu, liderliği aldı.
İlk turda üçüncü olan McLaren, Norris'e daha taze lastikler vermek ve son turunda yumuşak lastikler kullanma seçeneği yaratmak için uzun bir ilk stint tercih etti.
Norris, yarışı Verstappen'in 2.2 saniye gerisinde ikinci sırada noktaladı.
Schumacher'e göre Norris'in startı ve McLaren'in lastik değiştirmek için beklemesi Britanyalı pilotun galibiyetine mal oldu.
Schumacher, "Her şeyden önce, Lando Norris startta kendi yarışını berbat etti. Ancak pite erken gelseydi farkın açılması engellenebilirdi."
Ralf Schumacher
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak Norris'in startta doğru yapmadığını düşünen sadece Schumacher değil, McLaren pilotu da aynı fikirde.
Norris, "Her şeyin %99'undan memnunum. Ancak %1'lik bir kısım yeterli değildi."
"Sadece %1'lik kısım - ki bu da işin büyük bir kısmı - yeterli değildi.
"Başlangıçta iki metre kaybettim ve bu Max'in içeriye dalması için yeterliydi. Eğer George dışarıda olmasaydı onu yakalayabilirdim ama George iyi bir start aldı ve mükemmel bir hava koridoru yakaladı."
"Bu konuda yapılacak bir şey yok. Siz bir hata yaptığınız anda onlar öne geçecektir."
"Araç inanılmazdı ve kesinlikle en hızlı bizdik, sadece startta kaybettim. Pek çok olumlu, bir olumsuz şey var ve bunu biliyorum. Bir dahaki sefere bunun üzerinde çalışabilirim." dedi.
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