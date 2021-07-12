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Formula 1 Haberler

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

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Mick Schumacher, sıralamalardan ve yarışlardan sonra neden Parc Ferme’deki rakip araçların lastiklerini dikkatle incelediğini anlattı.

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

22 yaşındaki pilot, Formula 1 kariyerine Haas ile başladı ve Amerikalı takım, 2022’ye odaklandıkları için mevcut araçlarını geliştirmedi. Bu nedenle çoğunlukla gridin gerisinde yer alan Schumacher, pek fazla tekerlek tekerleğe mücadele etme şansı bulamıyor. Fakat, bazı kişiler bunu aslında olumlu bir yönün de olduğunu düşünüyor çünkü çaylak pilot, üzerinde beklentiler olmadan öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanabiliyor.

Bu öğrenme sürecinin dikkat çeken noktalarından biri, Haas pilotunun sıralama turları ve yarışlardan sonra Parc Ferme alanında duran rakip araçları ve lastikleri incelemesiydi.

Bu konuda Motorsport-total’e verdiği demeçte Schumacher, “Bu aslında karting günlerimden beri yaptığım bir şey. Lastiklerin diğer araçlarda nasıl göründüğünü bilmek, farklılıkların sebebini anlamaya çalışmak ve bundan öğrenmek her zaman iyidir.”

“Lastikler çok kolay anlaşılabilir bir yapıya sahip, her hatanızı gösterirler ve araçlardaki her detayı yansıtır.”

“Parc Ferme, diğer araçlara en fazla yaklaşabileceğim yer. Kimsenin garajına gidip ‘merhaba, sizin sizin aracınıza bakmaya geldim’ diyemem. Bu yüzden, bunları yakından görebilmek çok ilginç oluyor.” yorumlarında bulundu.

Ayrıca, bilgi toplamak konusunda Schumacher’in bir avantajı daha var: Sebastian Vettel’le olan ilişkisi.

4 kez dünya şampiyonu Vettel, spordaki ilk senelerinde Mick’ın babası Michael Schumacher ile yakın arkadaştı ve Schumacher, ona mentorluk yapıyordu. Benzer bir şekilde Vettel, şu anda genç Schumacher’e her konuda yardım etmeye ve ona yol göstermeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Vettel, çaylak pilotun koltuğunun yamuk olduğunu fark etmesini sağlamıştı.

Haas takım patronu Guenther Steiner da deneyimli pilotun, Schumacher’e olan yardımlarından memnun ve bunun çok faydalı olduğuna inanıyor.

Steiner, “İyi bir ilişkileri var gibi gözüküyor. Bence Mick, bunun faydasını görecek.”

“Çok yardımcı oluyor çünkü kendi deneyimini kazanmanız oldukça zaman alır ve yanınızda, bu süreci hızlandırabilecek biri varsa bu, kariyeriniz boyunca size yardım eder.” ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference
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Fotoğraf: FIA Pool

 

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