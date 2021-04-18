Schumacher, muhtemel bir yağmurlu yarış olasılığına olumlu bakıyor

Çaylak pilot Schumacher, Emilia Romagna GP’de cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarını 18. sırada tamamlayarak takım arkadaşı Nikita Mazepin’in önünde yer aldı.

Schumacher, sıralama turlarına hızlı başlamasına rağmen sonrasında diğer pilotlara kıyasla tur zamanını çok geliştiremedi ve böylece ikinci bölüme kalamadan elenmiş oldu.

Sıralamalardan sonra verdiği demeçte Schumacher şunları söyledi: “Piste çıkar çıkmaz hızlı turlar atabildi ama maalesef seansın erken dakikalarında bir kırmızı bayrak çıktığı için bir kere daha pite dönmek zorunda kaldım ve bu da ikinci set lastiklere geçmek anlamına geliyordu.”

“Önemli olan şu ki bu lastiklerle atılan ikinci turda en hızlı turu atabilme olasılığı vardı.”

“Hâlâ geliştirmeye çalışmamız gereken noktalar var. Bu pistteki süremiz daha bitmedi ama bence elimizdekilerle yapabileceğimiz en iyisini yaptık. ”

Ayrıca Schumacher şu an en yakın rakipleri olan Williams hakkında da konuştu.

“Williams, 1. antrenman seansından itibaren çok güçlü bir performans ortaya koydu. Bu yüzden zaten onlardan sıralamalarda iyi bir performans bekliyorduk. Geçtiğimiz sene de burada iyi bir iş çıkarmışlardı. Sezonun geri kalanının onlar için nasıl geçeceğini göreceğiz.”

Buna rağmen Schumacher, hem takımının hem de kendisinin Bahreyn’e kıyasla geliştiğini düşünüyor.

Ayrıca, iki hafta sonra yapılacak Portimao’daki yarışa kadar performansını daha da artırabilmesini umuyor. Schumacher, bunun kendisi için bir öğrenme süreci olduğunu ve şu an bulunduğu konumdan memnun olduğunu da ekledi.

Ayrıca, Imola'da yağmur yağma ihtimaliyle ilgili de konuşan Alman pilot, "Açıkçası yağmuru çok seviyorum. Bu yüzden eğer yarışta yağmur yağarsa buna hayır demem. Ancak bunun olma olasılığının azaldığını biliyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse herhangi bir zorlukla mücadele etmek bana keyif veriyor. Pist kuru olursa kuru zemin lastikleriyle yarışırız, yağmur yağarsa ıslak zemin lastikleriyle. Yani neticede, ıslak ya da kuru fark etmiyor, önemli olan yarışıyor olmak." dedi.