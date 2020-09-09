Schumacher, Mugello'daki ilk seansta piste çıkabilir
RTL'nin haberine göre Mick Schumacher, bu yıl yedi Formula 1 antrenman seansında piste çıkacak ve ilk kez Mugello'da piste çıkması bekleniyor.
Monza'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında harika bir performans sergileyen Mick Schumacher, bu yılki ilk galibiyetini almayı başarmıştı.
Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışta yine iyi bir performans sergileyen Mick, üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim olmayı başardı. Şimdi şampiyonada ikinci sırada yer alıyor ve Callum Ilott ile arasındaki puan farkı altıya indi.
Daha önce genç Schumacher'in bu yıl antrenman turlarında piste çıkabileceği zaten bildirilmişti.
Alman RTL kanalı, Mugello'da gerçekleştirilecek bir sonraki yarışta Mick Schumacher'in piste çıkacağını iddia etti. Bu, Alman pilotun ilk kez bir cuma antrenmanında piste çıkacağı anlamına geliyor.
Race winner Mick Schumacher, Prema Racing celebrates on the podium with the trophy and the champagne
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Race winner Mick Schumacher, Prema Racing celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Habere göre Schumacher, ilk antrenman seansında piste çıkacak. Fakat bunun Alfa Romeo ile mi yoksa Haas'la mı olacağı henüz bilinmiyor.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Schumacher için bir sonraki mantıklı hamlenin küçük bir takımla F1'e giriş olduğunu söylüyordu.
Bu, Schumacher'in Alfa Romeo veya Haas'la yarışacağı anlamına gelebilir.
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|Иван Матушкин