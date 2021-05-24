Schumacher, Monako'da yarış ortasında motor sorunları yaşadığını söyledi

Çaylak pilotun, üçüncü antrenmanı 14. sırada götürürken kaza yapmasının ardından aracı büyük hasar aldı ve Haas pilot bu yüzden sıralamaların ilk turuna katılamadı.

Schumacher pazar günkü damalı bayrağı 18. sırada gördü ve finiş gören isimlerin en sonuncusuydu.

Monte Carlo'da medyaya konuşan Alman pilot yarışta bir motor sorunuyla karşılaştığını dile getirdi ve şu sözleri kullandı: ''Ne yazık ki yarışın ortasında bir motor sorunuyla karşılaştık ve bunu çözmek bize biraz zamana mâl oldu.''

''Bu sorunu çözebildiğimiz zaman, arkalara düşmüştük. Hızımız çok iyiydi ve tutarlıydık hatta belki de orta gruptakilerin yaptıklarına bile yakın olabilirdik.''

''Özellikle en sonunda mavi bayraklardan uzak kaldığımızda, biraz zaman kazanabildik.''

''Bu zorlu bir yarıştı ancak Bakü için çok olumlu şey çıkardık.''

Schumacher hafta sonunun en iyi geçişlerinden birini, takım arkadaşı Nikita Mazepin'e karşı yaptı.

Alman pilot olayı şöyle anlattı: ''Çok yakındık, bu kadar yakın olacağımızı planlamıyordum ancak Nikita da son dakika ilerledi fakat ben zaten hamlemi yapıyordum.''

''Ancak yine de her şey yolunda gitti ve önemli olan da bu.''

Mick Schumacher, Haas F1, with Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mazepin ise Monako'daki sürpriz isimlerden bir tanesiydi. Rus sürücü bu sezon ilk kez bir yarışı takım arkadaşının önünde tamamlayabildi.

Mazepin, bu başarıda İspanya Grand Prix'sinden sonra mühendisleriyle yaptığı görüşmelerin faydalı olduğunu ve Haas'ın geleceğinin daha pozitif göründüğünü söyledi.

Rus pilot, ''Yarış çok yoğundu. Tek koltuklu araçlarda yarışmaya başladığımdan beri hiç bu kadar konsantre olmam gereken bir yarış geçirmemiştim. Bu pist en yavaş pistlerden biri olsa da, çok dikkat gerekiyor.''

''14. viraja girerken bir an vardı ve Charles'ın dün çarptığı yerde duvara dokunduğumu hissettim.''

''Bu yüzden, hataya hiç yer yoktu ve aracı sürmek de çok zordu. Ancak Barselona'dan beri, Haas olarak takım içinde çok iyi bir gelişim gösterdik.''

''Bunun çok olumlu bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Barselona'da sahip olduğum paketten sonra bu hafta sonunun felaket olmasını bekliyordum, bu yüzden gerekli değişiklikleri yaptım ve şu anda çok daha iyi görünüyor.'' ifadelerini kullandı.