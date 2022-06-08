Schumacher, Monako'da kaza yaptığı güç ünitesini tekrar kullanabilecek

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Mick Schumacher, Monako'da yüzme havuzu bölümünde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmıştı.

Haas VF-22 bu temasın ardından ikiye ayrıldı ve kazanın boyutu oldukça korkutucu görünüyordu. Neyse ki Mick Schumacher araçtan kendi başına indi ve durumu iyiydi. FIA, bunun üzerine kazayla ilgili soruşturma başlattı ve aracın neden ikiye ayrıldığını bulmak istiyorlar.

Hasarın boyutu göz önüne alındığında Haas'ın bütçe konusunda zorlanması bekleniyordu. Fakat ilk incelemelerin ardından Amerikalı ekibe bazı pozitif haberler gelmiş gibi görünüyor.

Takım, Monako'daki kazanın ardından aracın sadece gövde kısmını ve vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldı.

Hasarlı olan şasi, onarım gerektirse de tekrar kullanılabilecek durumdaydı. Bu şasi onarıldı ve Bakü'de Mick Schumacher'in aracında olmasa bile, yedek şasi olarak kullanıma hazır olacak.

Böylelikle Schumacher farklı bir şasiye geçse de, şasinin tekrar kullanılabileceğini gösteriyor.

Hatta Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Ferrari 066/7 güç ünitesinin kazada hasar görmediğini belirttiler. Bu da mekanik anlamda değişen tek şeyin vites kutusu olduğu anlamına geliyor.

La Haas VF-22 di Mick Schumacher spezzata in due durante il GP di Monaco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images