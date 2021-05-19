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Formula 1 / Monako GP Haberler

Schumacher, Monako'da daha "tedbirli" bir yaklaşıma sahip olacak

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Mick Schumacher, Monako’nun meşhur cadde pistinin işini kolaylaştırmayacağını düşünüyor ve bu hafta sonu daha “tedbirli” bir yaklaşıma sahip olacağını vurguluyor.

Schumacher, Monako'da daha "tedbirli" bir yaklaşıma sahip olacak

Haas’ın çaylak pilotu Schumacher, bu hafta sonu F1 kariyerinde ilk kez bir cadde yarışına çıkacak. 2021 sezonuna oldukça güçlü bir başlangıç yapan genç pilot, şu ana kadarki tüm yarışlarda takım arkadaşı Nikita Mazepin’i geride bırakarak oldukça takdir toplamıştı.

Fakat Alman pilot, Monako’da da bu formunu devam ettirmek istese de işinin çok kolay olmayacağının farkında ve bu yüzden yaklaşımını biraz değiştirip daha “tedbirli” davranmayı planlıyor.

Schumacher, “Açıkçası [bu pist] bize yardım etmiyor. En iyi zamanı yakalayıp iki tur sonra kendimi duvarda bulmak istemiyorum. Bu yüzden yaklaşımım daha farklı olacak, biraz daha tedbirli olacağım.”

“Ancak yine de bize hafta sonu boyunca yardımcı olması için olabildiğince veri toplamaya çalışacağız. Bazı noktalarda hızlı olmak ve ihtiyacımız olan verileri toplamak oldukça önemli.” dedi.

Ardından cadde pistlerinde daha alt serilerde birkaç kez yarıştığını belirten Schumacher, Monako’da bir F1 aracıyla yarışmak için heyecanlı olduğunu belirtiyor. 

Alman pilot, “Bir cadde pistinde ilk kez Macau’da yarışmıştım ve bu sanırım 2017’deydi. Piste çıktığım ilk anda büyük bir şoka uğramıştım ama yine de orada sürmekten çok keyif almıştım. Aslında [piste] kısa bir süre içinde alıştım ve sonraki yıllar boyunca bu performansımı devam ettirebildim.”

“Bu yüzden, 2019’da Monako’ya geldiğimde büyük bir şokla karşılaşmadım. Fakat elbette, tünel ve diğer birçok açıdan benim için yeni bir şeydi.”

“Pisti bir Formula 1 aracıyla deneyimleyebilmek için can atıyorum. Yine de piste büyük bir saygım var çünkü tarihi bir pist olmasının yanında aynı zamanda sürücünün kendisinin fark yarattığı bir pist.”

Schumacher ayrıca farklı pistler için sürüş stilini değiştirmesi ve piste uygun bir hale getirmesi gerektiğine değiniyor.

Schumacher, "Sürekli olarak araçlarına göre uyum sağlamanız gerekiyor. Benim için bu uyum sağlama süreci daha kolay oluyor çünkü henüz araçta fazla deneyimim yok ve elbette tüm ayarları bilmiyorum."

"Genel olarak Formula 1'in çok özel bir sürüş tarzı gerektirdiğini düşünüyorum ve bu açıdan oldukça rahat hissediyorum ve aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde alışacağıma ve bu hissi koruyabileceğime eminim." diye konuştu.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

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