Schumacher, Monako GP'deki "tuhaf" kazasını neyin tetiklediğini açıkladı

Haberi dinle

Monako GP'de kırmızı bayraklara sebep olan kazada Schumacher, Yüzme Havuzu kısmının ortasındaki bariyere çarptıktan sonra vites kutusunu kırdı ve ardından Tecpro bariyerlere girdi.

Alman pilot o sırada neden kontrolü bir anda kaybettiğini anlamamıştı ve mühendisi, kazadan hemen önce bariyerlere temas etmiş ve bir şeyi kırmış olabileceğini öne sürdü.

Fakat Schumacher, verilere baktığında Tabac'da dışarıda kalarak sağ lastiklerini ıslak bir kısımda soğuttuğunu ve birkaç saniye sonra, öncekine kıyasla 10 cm dışarıda kaldığı Yüzme Havuzu bölgesinde yeniden bir ıslak bölgeden geçtiğini gördü.

Schumacher, veriler hakkında Autosport/Motorsport.com'a, "Tüm pist yer yer oldukça ıslaktı."

"Bazı yerlerde ise oldukça kuruydu. 12. virajda biraz dışarıda kaldık ve sağ taraf soğudu."

"Daha sonra şikana doğru giderken oradaki koşullar nedeniyle yavaş davrandım ve aracı yanlış yere konumladım."

"On santimetre kadar dışarıda ıslak bölümün üzerindeydim ve bu da patinaj yapmama neden oldu çünkü çok fazla gücüm vardı. Daha sonra araç yarım bir spin attı ve duvara girdi." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Schumacher, aracı kaybedeceğine dair öncesinde bir şey fark etmediğini söyledi.

Schumacher, "Bir anda oldu."

"Diğerleriyle de konuştum. Geri bildirimlerin çoğunda, çok tuhaf göründüğü söylendi. Bir şeyin kırılıp kırılmadığını göremiyoruz. Ancak veriler bunun olmadığını gösteriyor, yani sadece ıslak bir bölümden kaynaklanmış gibi duruyor."

"Gerçekten garipti çünkü kazanın kendisi sert değildi. Aracın ikiye ayrılması talihsizlik oldu çünkü çok fazla hasar oluştu." dedi.

Schumacher, Monako kazasından önce Suudi Arabistan GP sıralama turlarında büyük bir kaza yapmış ve yarışı kaçırmıştı.

Alman pilot, aracın elde edebileceği sonuçları almak için risk alması gerektiğini açıkladı ve nasıl denge bulacağını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Schumacher, "Bu yıl orta grup çok sıkışık, yani her şey sadece 10 cm dışarıda olmaya bakıyor ve her şey kötü gidiyor. Cidde'deki kerblerin bu kazalara sebep olacağını kimse düşünmedi. Monako'da şartlar epey zorluydu."

"Bu risk ve ödülü ayarlamakla alakalı. Biz puan almaya çalışıyoruz, bu yüzden risk almamız gerekiyor. Fakat bu biraz daha öğrenmem ve anlamam gereken bir şey."

"Bir sürücü olarak her zaman risk almayı ve bundan yararlanmayı denersiniz. Orta grup çok sıkışık olduğu için risk almazsan 15. veya daha aşağıda kalıyorsun. Burada olmayı istemiyoruz, ilk 10'da olmak istiyoruz."

"Bu yüzden biraz risk altına girmek gerekiyor. Doğru dengeyi bulmak da bana bağlı."

"Fakat o kazayı etkileyen farklı durumlar da vardı. Bu sadece ayarı bulmakla alakalı." dedi.

Schumacher ayrıca 2022'de puan almış olsaydı daha az göz önünde olacağını söyledi.

"Önceden çok iyi yarışlar geçirdiğimiz anlar oldu ama bunun için ödüllendirilmedik. Eğer bunun için ödüllendirilmiş olsaydım şu anda farklı bir konuşma yapıyor olurduk."

Schumacher, kazada aracından ayrılan vites kutusunu kaybetti ve şasisi şu anda Haas fabrikasında tamir ediliyor. Ancak Ferrari'den aldığı güç ünitesi hâlâ kullanılabilir durumda.