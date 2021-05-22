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Formula 1 / Monako GP Haberler

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Ekleyen:
, Şef Editör

Haas F1 pilotu Mick Schumacher, Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından sıralamalara katılamayacak.

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Schumacher, 3. antrenmanın son dakikalarında Casino virajında bariyerlere vurarak aracına büyük hasar verdi ve bunun üzerine seans kırmızı bayraklarla durduruldu ve o şekilde tamamlandı.

Antrenmanlardan sonra yapılan ilk incelemenin ardından takım, VF-21'deki hasarı incelemeye devam ettiklerini ancak aracın tamirinin sıralamalara yetişmesinin mümkün olmayacağını açıkladı.

Bu, çaylak sürücünün sıralamalara çıkamayacağı manasına geliyor.

Schumacher, 3. antrenman seansının başında geride kalsa da daha sonra attığı hızlı tur ile seansı 14. sırada tamamlamıştı.

Schumacher dünkü 2. antrenman seansında da bariyerlere vurmuştu.

Seans raporu:

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Abdullah Çelik

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