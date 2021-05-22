Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Schumacher, 3. antrenmanın son dakikalarında Casino virajında bariyerlere vurarak aracına büyük hasar verdi ve bunun üzerine seans kırmızı bayraklarla durduruldu ve o şekilde tamamlandı.

Antrenmanlardan sonra yapılan ilk incelemenin ardından takım, VF-21'deki hasarı incelemeye devam ettiklerini ancak aracın tamirinin sıralamalara yetişmesinin mümkün olmayacağını açıkladı.

Bu, çaylak sürücünün sıralamalara çıkamayacağı manasına geliyor.

Schumacher, 3. antrenman seansının başında geride kalsa da daha sonra attığı hızlı tur ile seansı 14. sırada tamamlamıştı.

Schumacher dünkü 2. antrenman seansında da bariyerlere vurmuştu.