Schumacher: "Kaza çok garip hissettirdi"

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Schumacher, yarışın 26. turunda Yüzme Havuzu bölgesindeki şikandan çıkarken aracının kontrolünü kaybetti ve pistin sağ tarafına uçtu. Aracı, önce armco bariyerlerine çarptı sonra virajın çıkışında tecpro bariyerlerine girdi.

Kazanın etkisiyle Haas'ın arka tarafı ve vites kutusu ayrıldı ancak Schumacher çabucak iyi olduğunu bildirdi.

Başlangıçta sanal güvenlik aracı vardı ancak sonrasında güvenlik aracı devreye girdi. Yarış Kkontrol daha sonra bariyerin tamamen tamir edilebilmesi için kırmızı bayrak göstermeye karar verdi.

Schumacher, kazanın ardından önlem amaçlı tıbbi merkeze götürüldü ama iyi olduğu belirtildi.

Schumacher, medyaya çıkmadan önce iyi olduğunu doğruladı ve aracın kontrolünü nasıl kaybettiğini bilmediğini söyledi.

Schumacher, "Çok garip hissettirdi."

"Videodan gördüğüm kadarıyla 10 santimetre dışarıda gibiydik. Belki ön lastik ıslak bir kısma geldi ve arka tarafın kaymasına sebep oldu."

"Düzeltmeye çalıştım ve bu yüzden sola gittim."

"Çok talihsiz ve sinir bozucu oldu." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Schumacher'in kazası, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekilmesinin ardından Haas için hafta sonunu bitirdi.

Magnussen, bunun "bir tür güç ünitesi sorunu" olduğunu ve o noktaya kadar temposunun iyi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Magnussen, "O noktaya kadar iyi gidiyordu, 11. sıradaydım ve Bottas'tan çok daha hızlıydım."

"Pit stopu heyecanla bekliyordum. Takıma kuru zemin lastiklerine geçmek istediğimi söylemiştim, arkamdaki birkaç kişi geçiş lastikleri için zaten pite gelmişti, biz de ıslak zemin lastiklerindeydik ve doğruca kuru zemin lastiğine geçmek istedik. Bu büyük bir fırsattı."

"Hem kendim hem de takım için gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü puan almak ve dünün ardından geri gelmek için iyi bir fırsatı kaybettiler."

"Araç harikaydı, bu koşullarda gerçekten iyi bir tempom vardı." dedi.