Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, yeğeni Mick Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışında iyi bir iş yaptığı görüşünde.

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Mick Schumacher, kariyerinin ilk Formula 1 yarışına Bahreyn'de çıktı ve sıralama turlarında 19. en iyi zamanı yaptı.

Haas'ın mevcut hızı düşünüldüğünde, Schumacher'in yapabileceği tek şey takım arkadaşı Nikita Mazepin'i geçmek olabilirdi.

Yarışta toplamda 16 araç finiş gördü ve Mick Schumacher, damalı bayrağa 16. sırada ulaşarak ilk yarışını tamamlamış oldu.

Bununla beraber Schumacher, takım arkadaşı Mazepin'in aksine hem testlerde hem de ilk yarış hafta sonunda neredeyse hiçbir olaya karışmadı. Alman pilotun tek hatası, yarışın başında attığı spindi.

Ralf Schumacher, ağabeyi Michael'ın oğlu ve yeğeni Mick hakkında şöyle dedi: "Mick, ilk yarış hafta sonunda harika bir iş çıkardı."

"Haas F1 VF-21, pek çok spinden de görüleceği üzere kullanması çok zor bir yarış aracı, ancak Mick durumu çok iyi idare etti."

"Yarış yeniden başladığında, soğuk lastikler nedeniyle küçük bir hata yapmış olsa da bu, genel anlamda ortaya çıkan olumlu izlenimi bozmuyor."

"Ne yazık ki ortaya koyduğu performans, sahip olduğu yavaş araç sebebiyle, diğer takımların çok gerisinde kaldığı için hak ettiği kadar ilgi görmedi." 

Sezonun geri kalanında Mick'ten ne beklediği sorusuna Ralf, "Mick olabildiğince az hata yapmalı, takım arkadaşının önüne geçmeli ve gelecek sezon için en iyi şekilde hazırlanmalı."

"Daha önce söylediklerimi tekrar edeceğim: Bu sezon onun için bir eğitim ve hazırlık dönemi." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

Önceki haber

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

4s
2
Formula 1

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

1s
3
Formula 1

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’

3s
4
Formula 1

Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"

5s
5
Formula 1

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

56 dk
Son Haberler
Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"
F1

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

56dk
Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor
F1

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

1s
Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''
F1

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''

2s
Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’
F1

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’

3s
Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’
F1

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

4s
Son Videolar
2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
31 Mar 2021

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Red Bull'un artık zayıf yönü yok"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull'un artık zayıf yönü yok"

Latifi, Bahreyn'de denge sorunları yüzünden geride kalmış
Formula 1 / Son dakika

Latifi, Bahreyn'de denge sorunları yüzünden geride kalmış

Briatore: "Red Bull, Verstappen'i pite geç aldı"
Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Red Bull, Verstappen'i pite geç aldı"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Vettel bir sene ara vermeliydi"

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Rosberg X ceza aldı, Suudi Arabistan’daki ilk yarışa X44 ilk sıradan başlayacak
Extreme E Extreme E / Sıralama turları raporu

Rosberg X ceza aldı, Suudi Arabistan’daki ilk yarışa X44 ilk sıradan başlayacak

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''

Son Haberler

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, artırılmış gerçeklikten bir avantaj elde etmeyi umuyor

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Webber: ‘’Hamilton sona yaklaşıyor, ancak biraz daha devam etmeli’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.