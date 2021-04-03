Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Mick Schumacher, kariyerinin ilk Formula 1 yarışına Bahreyn'de çıktı ve sıralama turlarında 19. en iyi zamanı yaptı.

Haas'ın mevcut hızı düşünüldüğünde, Schumacher'in yapabileceği tek şey takım arkadaşı Nikita Mazepin'i geçmek olabilirdi.

Yarışta toplamda 16 araç finiş gördü ve Mick Schumacher, damalı bayrağa 16. sırada ulaşarak ilk yarışını tamamlamış oldu.

Bununla beraber Schumacher, takım arkadaşı Mazepin'in aksine hem testlerde hem de ilk yarış hafta sonunda neredeyse hiçbir olaya karışmadı. Alman pilotun tek hatası, yarışın başında attığı spindi.

Ralf Schumacher, ağabeyi Michael'ın oğlu ve yeğeni Mick hakkında şöyle dedi: "Mick, ilk yarış hafta sonunda harika bir iş çıkardı."

"Haas F1 VF-21, pek çok spinden de görüleceği üzere kullanması çok zor bir yarış aracı, ancak Mick durumu çok iyi idare etti."

"Yarış yeniden başladığında, soğuk lastikler nedeniyle küçük bir hata yapmış olsa da bu, genel anlamda ortaya çıkan olumlu izlenimi bozmuyor."

"Ne yazık ki ortaya koyduğu performans, sahip olduğu yavaş araç sebebiyle, diğer takımların çok gerisinde kaldığı için hak ettiği kadar ilgi görmedi."

Sezonun geri kalanında Mick'ten ne beklediği sorusuna Ralf, "Mick olabildiğince az hata yapmalı, takım arkadaşının önüne geçmeli ve gelecek sezon için en iyi şekilde hazırlanmalı."

"Daha önce söylediklerimi tekrar edeceğim: Bu sezon onun için bir eğitim ve hazırlık dönemi." cevabını verdi.