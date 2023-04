Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Schumacher, 2022'nin sonunda takımdan ayrılmadan önce Haas'ta zorlu iki sezon geçirdi.

Ancak 2023 itibariyle Brackley'deki yeni göreviyle birlikte spora yepyeni bir bakış açısı kazandığını açıkladı.

Bu hafta Mercedes F1 web sitesi için yazdığı günlük yazısında Schumacher, "Bu benim için ilginç bir dönem çünkü her zaman yapamayacağınız şekilde iki harika pilotla birlikte çalışıyorum."

"Yarış hafta sonlarına yaklaşırken nelerin önemli olduğu konusunda çok şey öğrendim, becerilerime ekleyebileceğim çok fazla bilgi edindiğimi hissediyorum."dedi.

Lewis Hamilton ve George Russell ile çalışmanın 'büyüleyici' olduğunu söyleyen Schumacher, "Bu kadar zamanda bu kadar çok şey öğreneceğimi düşünmemiştim."

"Bir pilot olarak, genellikle pistteyken tüm mühendisler arasında neler olup bittiğini duyamazsınız. Bu yüzden seanslar sırasında bunları dinlemek son derece ilginç oldu."

"Bahreyn'deki sezon açılışında oldukça şaşırmıştım, bu kadar çok bilgi alışverişi olmasını beklemiyordum."

"Gerçekten bir parçası olana kadar ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz."

"Bu mühendislerle çalışırken gerçekten takdir ettiğim şey, sizi gerçekten dinliyor olmaları ve fikirlerinizin önemli olması." dedi.

Schumacher için bu kadar önemli olan sadece bunlar değil; babası Michael Schumacher 2010 yılında Nico Rosberg ile birlikte takımın pilot kadrosunun bir parçasıydı.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, McLaren, and Michael Schumacher, Mercedes AMG, in the post qualifying Press Conference

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images