Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

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Schumacher, 2022'nin sonunda takımdan ayrılmadan önce Haas'ta zorlu iki sezon geçirdi.

Ancak 2023 itibariyle Brackley'deki yeni göreviyle birlikte spora yepyeni bir bakış açısı kazandığını açıkladı.

Bu hafta Mercedes F1 web sitesi için yazdığı günlük yazısında Schumacher, "Bu benim için ilginç bir dönem çünkü her zaman yapamayacağınız şekilde iki harika pilotla birlikte çalışıyorum."

"Yarış hafta sonlarına yaklaşırken nelerin önemli olduğu konusunda çok şey öğrendim, becerilerime ekleyebileceğim çok fazla bilgi edindiğimi hissediyorum."dedi.

Lewis Hamilton ve George Russell ile çalışmanın 'büyüleyici' olduğunu söyleyen Schumacher, "Bu kadar zamanda bu kadar çok şey öğreneceğimi düşünmemiştim."

"Bir pilot olarak, genellikle pistteyken tüm mühendisler arasında neler olup bittiğini duyamazsınız. Bu yüzden seanslar sırasında bunları dinlemek son derece ilginç oldu."

"Bahreyn'deki sezon açılışında oldukça şaşırmıştım, bu kadar çok bilgi alışverişi olmasını beklemiyordum."

"Gerçekten bir parçası olana kadar ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz."

"Bu mühendislerle çalışırken gerçekten takdir ettiğim şey, sizi gerçekten dinliyor olmaları ve fikirlerinizin önemli olması." dedi.

Schumacher için bu kadar önemli olan sadece bunlar değil; babası Michael Schumacher 2010 yılında Nico Rosberg ile birlikte takımın pilot kadrosunun bir parçasıydı.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, McLaren, and Michael Schumacher, Mercedes AMG, in the post qualifying Press Conference Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mick, "Duygusal açıdan özel olan şey, şu anda takım için çalışan pek çok kişinin babam pilotken burada olması."

"Hâlâ tanışmadığım pek çok insan var ama meslektaşlarımı tanımak eğlenceli oldu."

"Buraya çok iyi uyum sağladım, herkes bana karşı çok açık fikirli. Bu da Brackley'deki fabrikaya adım attığım ilk andan itibaren hoş karşılandığımı hissettirdi."

"İlk birkaç ayda orada çok zaman geçirdim. Çok etkileyici bir tesis. Şu ana kadar odak noktam simülatörde çalışmak oldu."

"Simülatör ekibi bana karşı çok nazikti ve birlikte çalışmak harikaydı. Simülatörü kullanmak etkileyici çünkü çok gelişmiş bir simülatör, ben de daha fazlasını yapmak için çabalıyorum."

"Bu yeni yönetmelikler kapsamında bir araçla yarıştığım için, onları nasıl kullanacağımı çok iyi anladım. Bu bana şu ana kadarki görevimde yardımcı oldu ve umarım takıma değer katar."

"Yıl boyunca gelişim programına yardımcı olmak için fazladan bir çift göz ve kaynak olmaya çalışacağım."

"Sadece kenarda oturmak benim için yeterli değil, yapabildiğim her yerde yardımcı olmak istiyorum. Elbette bu olası değil ve W14'ü kullanıyor olmayı çok isterdim!" dedi.