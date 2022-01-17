Schumacher: "Mercedes'le yarış kazanacağımı söylemek küstahlık olur"

Mick Schumacher, Formula 2 şampiyonluğunun ardından 2021 yılında Haas'la Formula 1'e adım attı ve genellikle gridin en yavaş aracını sürdü.

Tur başına 3-4 saniye yavaş bir araçla, mücadeleden uzak kalan Mick, birkaç yarışta yeteneğini gösterme şansı buldu.

Son yıllarda Mercedes baskın performans sergilediği için pek çok isim, eğer o aracın direksiyonundaysa, yarış kazanabileceğini söylüyor.

Fakat Mick, Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda böyle bir iddiada bulunmayı reddetti.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu, "Bence herkes, Formula 1'de bulunduğu yeri hak ediyor."

"Bir Mercedes'te yarış kazanıp kazanamayacağınızı, sadece o aracın direksiyonuna geçtiğiniz zaman anlayabilirsiniz."

"Öyle olacağını düşünmek de bana göre küstahlık olur." dedi.

Mick sonrasında şunları ekledi: "Hepimiz iyi günleri ve kötü günleri olan insanlarız. Herkesin farklı bir yeteneği var çünkü hepimiz farklı büyüdük."

"Alt kategorilerde hepimizin farklı deneyimleri oldu ve tüm bunlar bizi şekillendirdi. Bu yüzden hepimiz farklı türde sürücüleriz."

"Ön tarafta yarışmayı elbette özledim. Fakat 2019 Williams kadar geride değiliz. Bu sayede bazı mücadeleler verebildik."

"Elbette daha fazlasını istiyorum ve gelecek yıl daha da büyüyüp, gelişebileceğimi hissediyorum."

Mick, 2021 sezonunda bazı zorlu anlarla da karşı karşıya kaldı.

Bunlarla nasıl başa çıktığı sorusuna Mick, "Bu, beni çok uzun süre rahatsız etmiyor. Olumsuz şeyleri görmek ve onlardan ders çıkarmak elbette önemli ama genelde olumlu düşünmeye ve aklımda o anları tutmaya çalışıyorum."

"Meksika'da ilk virajın ardından yarış dışı kaldım ama öncesinde mücadelenin içindeydik. Sektör zamanlarına göre sıralama turlarında 15. veya 16. olabilirdik. Nikita da yarışta o bazen o kadar kötü görünmüyordu. Mesela bunu düşünüyorum."

"Zorluklar ve olaylar, bu işin bir parçası. Olan olmuştur. Günlerce sinirlensem de durumu değiştiremem. Benim mottom, en önemli şeye konsantre olabilmek için mümkün olduğunca çabuk önüme bakmak." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images